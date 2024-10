Máximo Kirchner acusó a Kicillof de impulsar a Quintela: "Se han juntado varios..."

"No nos llamó"

En relación al gobernador Axel Kicillof, Kirchner declaró: “Se generan situaciones y contextos que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades. Uno asiste y ayuda en lo que puede. Todo este tema no lo entiendo, claramente no. Nunca me sorprende el debate y la discusión política, me sorprende que digan que se lo está limando, alguien, no sé quien [lo dice], nunca termina de estar muy claro, como hay un método político del off the récord, de operar sobre sectores del periodismo más permeables al off o que lo utilizan como insumo...”.

“Limar significa un método constante, diario, todos los días, tiki-tiki. Si uno lee o ve algunas cosas...yo no estoy todo el día arriba de eso, es al revés el esmerilamiento”, se quejó sobre las acusaciones de que estaría detrás de un desgaste de la figura del mandatario bonaerense.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1849815988851626209&partner=&hide_thread=false "YO NO ESTOY LIMANDO A KICILLOF"



La definición de Máximo Kirchner sobre la relación con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.#Argenzuela con @rialjorge pic.twitter.com/2q1cP5JylG — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 25, 2024

“Hemos ido antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al Papa. Nos juntamos. Estaban Wado [de Pedro], [Mariano] Recalde y Lucía Cámpora. Y nos esperaban para un almuerzo muy rico [Carlos] Bianco, Agustina Vila, Axel y [Andrés] Larroque. Y estuvimos ahí, terminó la charla, con idas y vueltas, y el gobernador dijo: ‘Apenas vuelvo de Italia los llamo’. Y no [llamó]”, recordó.

"Entiendo que tiene sus tareas... Si no llamó, esta todo bien, no me ofendo. En cambio, hay gente que está para el sindicato de dirigentes políticos porque se quejan de cómo los tratan. Yo soy mucho más despojado, tenemos un objetivo que a mi entender sigue siendo el mismo y me muevo bajo esos márgenes", completó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Trenes: Advertencia del primer eyectado del gabinete por la privatización

Vaca Muerta: Pullaro y el foco de consolidar a Santa Fe como "socio estratégico"

Acción ilegal de libertarios por Mercado Libre: Invadieron el predio clausurado en La Matanza

"No queremos involucrar al gobernador Axel Kicillof en la pelea interna por la jefatura del PJ"