Axel Kicillof y CFK, ¿juntos?: Expectativa por una foto

Cabe recordar que en los últimos días, en el marco de la interna por la presidencia del PJ Nacional, desde el cristinismo le habían reclamado al mandatario bonaerense que brinde su apoyo "explícito" a CFK, cosa que él no hizo ya que, según aseguró, "no me interesa disputar ninguna interna". Aunque, hay que decirlo, a la vez resaltó la figura de la ex presidenta: "los mejores días siempre fueron con Cristina".

Luego, trascendió que en una reunión en la sede del SMATA, Cristina Kirchner había hablado de "Poncio Pilatos" y "Judas", en referencia a Kicillof. Ante esos rumores, el gobernador bonaerense volvió a pedir "unidad" en el peronismo.

"Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento", escribió Kicillof en una extensa carta abierta.

Lo cierto es que, tal como explicó Urgente24, nunca, en la intimidad de Kicillof, se evaluó una ruptura con CFK. Las diferencias de Kicillof, al igual que la de la mayoría de quienes cuestionan a CFK, son con Máximo Kirchner, la agrupación La Cámpora y quizás algunos aliados tales como Martín Insaurralde. En todo caso a CFK se le reclama que se haga cargo de Alberto Fernández tal como a Eduardo Duhalde se le exigía que se hiciera cargo de Néstor Kirchner.

Luego, en el caso de Kicillof, su objetivo es modificar la relación con CFK en el marco de lo que el gobernador bonaerense considera es su futuro político, para el que necesita autonomía y liderazgo.

Además, hay dos cuestiones relevantes: ningún referente peronista le da mucha trascendencia al Partido Justicialista y a su Consejo Nacional. La demostración más concreta es que Alberto Fernández estuvo a cargo casi 4 años... Luego, el Consejo Nacional del PJ no define los candidatos en 2025, que es el tema que comienza a debatirse en el peronismo.

