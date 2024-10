Un somnífero te despierta más que Lonely Planet

Cuando Katherine le dice: "I could fall for a kid like you" ("Me podría enamorar de un chico como vos"), se ofende porque le dijo "Chico."

Laura Dern tiene 57 años. Liam Hemsworth cumple 35 en enero. ¿Cómo quiere que lo llame? Hay que preguntarle a Susannah Grant, guionista y directora de 61 años. ¿Necesitaba introducir un conflicto entre Katherine y Owen y no se le ocurrió algo más creativo? Cuando Grant hizo 'Erin Brockovich' parecía más original. No es nada personal Susannah pero con un inicio de historia similar, Elizabeth Gilbert escribió 'Comer, Rezar, Amar'.

En definitiva, ¡qué dramático este Owen! También, se pone sensible cuando la novia dice que él sólo lee 'Sports Illustrated', una revista de deportes que lee el 20% de los estadounidenses, muy famosa por su edición anual -durante el receso deportivo en USA- de modelos en trajes de baño. El personaje interpretado por Liam es como una garrapata que se les 'pega' a sus parejas. Es como que busca ser interesante a través de sus novias porque excepto esa propiedad que está intermediando, no habla de nada trascendente. No se entiende qué le vio su novia Lily Kemp (Diana Silvers).

Laura Dern y Liam Hemsworth55.jpg Laura Dern y Liam Hemsworth.

Desconexión

Por otro lado, Laura Dern en este papel es aburrida, fría y distante. No hay conexión entre ella y Hemsworth. Noté más feeling entre la novia de Owen y el hindú (Younes Boucif) que entre ellos dos que son los protagonistas. Uno más aburrido que el otro. No tenían ninguna cualidad interesante. Ese romance entre ellos no lo vendieron bien, no había química. La escena sexual entre ellos me dio mucho cringe.

De todos modos, la película ganó un premio ReFrame Stamp, que es una certificación que se da a medios y empresas que muestran un progreso hacia la igualdad de género y una mayor representación de mujeres en roles principales.

Me sorprende que Laura Dern, conocida por Jurassic Park (1993), Big Little Lies (2017) y The Tale (2018) haya aceptado protagonizar ese guión somnífero. Lo mismo opino de Liam, que es un actor conocido de la trilogía Hunger Games (2012-2015).

No hay una trama entretenida, ni personajes interesantes. El guión es muy pobre. Difícil de ver hasta el final, todo un desafío.

Las productoras tienen antecedentes mejores:

3dot productions : The Lost City (Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt), Stillwater (Matt Damon) y Anatomy of a Scandal;

: The Lost City (Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt), Stillwater (Matt Damon) y Anatomy of a Scandal; Kasbah-Film Tange: A Hologram for the King (Tom Hanks) y Cherry (Tom Holland y Ciara Bravo).

¿Cuál será la trama secreta del filme? Sin duda, más apasionante que el bodrio. ¿Fue por encargo? ¿Oficina de Turismo de Marruecos? Preguntas.

Lo único destacable de Lonely Planet es la frase que se pronuncia al final sobre “running from safety” (huir de lo seguro, título del libro de Richard Bach -el de Juan Salvador Gaviota-). Considero acertada esa frase, y te deja pensando, cómo a veces uno teme al bienestar, a la tranquilidad, y huye de eso aunque le convenga.

Mi recomendación para ustedes: pese a que en Netflix está en el Top 10 de las películas más vistas en la plataforma, huyan por su tiempo precioso, ni se le acerquen, salvo que necesiten un buen somnífero.

Calificación: 1/5.

