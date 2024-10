Invasión de jabalíes, un problema sin solución para Entre Ríos y el NEA

Actualmente, la especie se encuentra en 16 provincias argentinas. Su expansión territorial se debe a su alta capacidad reproductiva. La maduración sexual ocurre entre los 5 y los 12 meses de vida, y tiene una gestación de aproximadamente 120 días. “Cada camada suele tener hasta 10 crías. Esta capacidad reproductiva, junto con una alta tolerancia a diferentes condiciones climáticas, ha permitido que el jabalí se extienda exitosamente por el territorio”, explicó a Infobae el doctor Sebastián Ballari.

En la Argentina, el jabalí fue declarado como una especie dañina para las actividades agrícola-ganaderas en 1953, y 2021 se lo incluyó en la lista “Especies Exóticas Invasoras” a nivel nacional. “Cada vez tenemos muchos más problemas con el maíz, por ejemplo, porque estos animales osan, escarban la tierra, se revuelcan y hacen un daño enorme”, sentenció Saizar.

jabalies en entre ríos.jpg Invasión de jabalíes en Entre Ríos.

El costo de una hectárea de maíz está en US$ 920, mientras que en trigo es de US$ 655. Por eso, el productor pide una respuesta a nivel nacional "porque el problema no se ha sabido transmitir a quienes pueden hacer algo". El único gesto que tuvieron de la política fue 15 días atrás, cuando un grupo de diputados de Corrientes formalizaron un proyecto de ley para declarar "plaga" a la especia, el cual fue apoyado por entidades agropecuarias de la provincia.

“Hay que ver si ese proyecto de ley donde se trata de declarar como plaga puede ser reglamentado con algún tipo de control”, dijo Saizar. El productor insiste en que este tipo de medidas las tiene que tomar el Estado, para poder controlar y autorizar la caza de estos animales.

Además del jabalí, los productos agropecuarios luchan contra el ciervo axis, otra especie invasora. Raúl Sobredo, productor de Gualeguaychú, explicó que "Los ciervos están apareciendo cada vez más y se van propagando". Sobrero agregó que "El gobierno ni la comunidad sabe qué es lo que nos sucede", porque "Si le hablas a doña Rosa que se va a matar un ciervo, un bichito tan lindo y agradable genera una reacción. Es un tema delicado”.

