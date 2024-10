Facundo Manes explicó que la UCR se rompió y su espacio combatirá "el autoritarismo" de Milei

A su vez, aprovechó para disparar contra el Presidente, a quien calificó, sin nombrarlo, de anarcopupulista y autoritario.

"Somos un grupo de servidores públicos que entiende que la tarea más urgente es fundar una oposición renovada. Con ideas, propuestas y liderazgos nuevos, queremos enfrentarnos a un gobierno anarcopopulista, que no oculta sus gestos autoritarios e inhumanos", escribió.

En esa misma línea, Manes agregó: "Sabemos que el camino será largo y desafiante. Pero hay algo que tenemos claro: no vamos a agachar la cabeza ante un presidente arrogante y agresivo ni vamos a entrar en un juego de concesiones que solo pone en riesgo los valores fundamentales que nos permitirían construir una Argentina moderna y desarrollada".

"Apostamos por una nueva forma de hacer política basada en el diálogo, el respeto y la construcción colectiva. No estamos aquí para hacer lo fácil. Venimos a generar cambios profundos y necesarios", dijo.

Por último, Manes aclaró respecto de la postura de este nuevo sector de la UCR: "Este espacio no es una interna partidaria, ni una corriente más. No buscamos discutir el radicalismo, sino construir una Argentina moderna, desarrollada, inclusiva y justa, convocando a todos los actores de la sociedad civil y política que desean algo nuevo y mejor. No hay tiempo para especulaciones ni complicidad. Por eso, decidimos dar este paso".