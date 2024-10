"Es como morirse": Guido Süller debió internarse de urgencia

Y luego sumó: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Me atravesaron desde la boca al ano”. “Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido. A mí me gusta resistirme porque como estoy nervioso, hablo y hago chistes, pero me inyectó y sentí como un calor, es como morirse”, completó.

Quién es Hernán Sanabria, el joven novio de Guido Süller

En la actualidad Guido Suller se encuentra en pareja con un joven, de 21 años. Se trata de Hernán Sanabria con quien suele generar divertidos contenidos para posteriormente compartirlos en las redes sociales.

En diálogo con TN Show el jujeño reveló cómo comenzó su relación con el actor. “Al principio me reaccionaba con emojis. Yo le decía que estaba viviendo en Jujuy y que me encantaría conocerlo, pero él no creía que iba a viajar. Hasta que después de hablar por meses, le dije ‘voy a Buenos Aires’”, dijo.





Embed - Hernán Sanabria en Instagram: "Un poco de #humor " View this post on Instagram A post shared by Hernán Sanabria (@hernaans_)



“Fue muy hermoso e inolvidable, el mejor día de mi vida. Me sentí tan cómodo porque él es una persona respetuosa, amable y sencilla. Me trató como un rey. Hasta el día de hoy sigo sintiendo lo que sentí ese primer día”, consideró sobre el primer encuentro que mantuvieron.

Y siguió: “En términos tradicionales, somos una pareja, pero yo digo que es más que eso. Somos compañeros de vida que se apoyan mutuamente y que se aman”.

