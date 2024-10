Soy gastroenterólogo: Aquí hay 3 hierbas que uso para mi salud intestinal

Sethi afirma que los beneficios de estas hierbas en la salud intestinal están comprobados por estudios y por su propia experiencia.

"Respaldados por la ciencia y mi propia experiencia, estos remedios naturales pueden apoyar la digestión, reducir la inflamación y promover un intestino más saludable", aseguró.

Aquí están las tres hierbas que el gastroenterólogo Saurabh Sethi usa para tener una mejor salud intestinal:

En primer lugar, el gastroenterólogo dice que coloca cúrcuma en cada uno de sus yogures. "La cúrcuma contiene curcumina que se ha demostrado que reduce la inflamación intestinal", indica.

Sólo una cosa. "Asegúrate de poner pimienta negra para su apropiada absorción", recuerda el especialista. Y es que la pimienta negra hace que la cúrcuma sea más efectiva.

A propósito de la recomendación del doctor, la Fundación Canadiense para la Salud Digestiva cita un estudio que sugiere que la cúrcuma mejora la diversidad del microbioma humano y la digestión, y que también puede ayudar a fortalecer la barrera intestinal.

La otra hierba que el médico usa es jengibre, lo agrega a todos sus tés de la tarde. "El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, también ayuda con las náuseas", dice Sethi.

De hecho, el jengibre, una de las hierbas frescas más utilizadas, se ha propuesto como una opción potencial para el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Los investigadores de un estudio publicado en Frontiers concluyeron que, el jengibre y sus componentes tratan eficazmente la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y no tienen efectos secundarios conocidos ni interacciones conocidas con hierbas o medicamentos.

Finalmente, después de la cena, el gastroenterólogo consume semillas de hinojo. ¿Por qué? De acuerdo con el experto, "las semillas de hinojo contienen anetol que ayuda a aliviar la hinchazón y los gases, relajando los músculos del tracto gastrointestinal".

Ciertamente, las propiedades antiinflamatorias de las semillas de hinojo han quedado evidenciadas en estudios, incluida una revisión de 2017, que halló que el anetol puede ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal y mejorar la digestión.

