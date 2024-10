Herencia mágica, "nada por aquí nada por allá": Maradona, Mitre, Menem

image.png Carlos Menemm ex presidente de Argentina, con Zulema Yoma, Cecilia Bolocco y sus tres hijos: Zulemita, Carlos Nair y Máximo

De su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) se desprende que falleció con un patrimonio de solamente 7,5 millones de pesos (unos U$S 80.000). No atesoraba moneda estadounidense.

Con esta cifra, Menem se posicionó como el menos acaudalado de los ex presidentes argentinos de la democracia, por detrás de Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa.

Los contadores de Menem declararon además pequeñas parcelas en Chilecito (La Rioja).

No tenía declaradas como propias ni la casona La Rosadita de Anillaco (su hija Zulemita sería la propietaria), ni la casa del barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Echeverría, donde pasó los últimos momentos de vida. Era propietario de dos autos, un Peugeot 405 de 1992 y un Toyota Corolla del 2007, una moto 110 cc y algunas obras de arte de menor valor.

Bartolomé Mitre: un legado económico “desordenado”

Los herederos del ex director del diario La Nación se dividieron en tres bloques. Uno de ellos lo forman Dolores, Rosario y Bartolo. Ellos son hijos del prime matrimonio con Dolores González Álzaga.

En otro bloque está Esmeralda, la hija que el empresario tuvo con Blanca Isabel Alvarez de Toledo.

Finalmente, en el tercer segmento están la viuda, Nequi Galotti, y su hijo Santos Mitre. Estuvieron juntos 28 años.

El grave problema existente es que el "pater familia" no dejó todos sus papeles acomodados ya que algunas cuentas off shore en dos bancos suizos del ex director del diario La Nación pudieron haber emigrado hacia depósitos en otros países y los fondos no son fáciles de recuperar.

Esmeralda pidió a la justicia un veedor externo ya que la viuda y el resto de los hijos dijeron que Mitre dejó “un patrimonio pobre”.

“Mis hermanos querían que yo herede menos, pero decidí buscar la verdad y encontré fondos de inversión que mi padre tenía escondidos”.

Fin.

image.png Los herederos de Bartolomé Mitre: Esmeralda, Rosario, Santos, Nequi Galotti, Bartolo, Dolores.

Maradona: con la herencia, sus 5 hijos no podrían comprar una de sus camisetas

Diego Jr, Giannina, Dalma, Diego Fernando y Jana se repartieron tras la muerte del ídolo un monto que apenas representa la mitad de lo que se pagó en una subasta por la camiseta que Diego usó en México 86 contra los ingleses.

Sus hijos aún hoy se pregunta dónde quedó el dinero que el 10 ganó en Dubai, Sinaloa, Venezuela, Cuba y Bielorrusia, entre otras naciones controvertidas.

Diego dejó entre 5 y 6 millones de dólares en cuentas en bancos de Suiza.

Una parte del dinero estaba en una entidad financiera de Dubai, donde también es propietario del 30% de un café.

En Bielorrusia tenía un tanque anfibio y el 5% de un club como parte de su contrato con el F.C. Dínamo Brest.

Además, el 10 cobró a Amazon una alta suma por los derechos de la serie “Maradona, sueño bendito”.

Sus bienes fueron subastados y en buena medida se utilizaron para pagar impuestos adeudados.

Tenía una casa de Cantilo 4575, en Villa Devoto. Dos BMW. Una camioneta Hyundai H1 Minivan y muchos objetos que también fueron a remate.