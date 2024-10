Javier Milei vs. UBA: "Los chorros no van a tener paz"

Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata las universidades Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata las universidades

En ese orden sentenció

Solo pedimos lo mismo que antes: auditar. El problema es que inventaron, que las queríamos privatizar, arancelar. ¿No se dan cuenta de que son una manga de mentirosos que inventa mentiras para seguir protegiendo a los chorros?. Me estoy dando cuenta que la gente está despertando y tomando consciencia de que esto es un choreo de una banda de delincuentes. Van a inventar cualquier mentira con tal de seguir defendiéndolo Solo pedimos lo mismo que antes: auditar. El problema es que inventaron, que las queríamos privatizar, arancelar. ¿No se dan cuenta de que son una manga de mentirosos que inventa mentiras para seguir protegiendo a los chorros?. Me estoy dando cuenta que la gente está despertando y tomando consciencia de que esto es un choreo de una banda de delincuentes. Van a inventar cualquier mentira con tal de seguir defendiéndolo

marcha-universitaria2.jpg Aclaraciones del Javier Milei que tocan las marchas universitarias de la UBA NA.

Más adelante diferenció

Distinguió sobre la concurrencia de la primera marcha federal en defensa del financiamiento universitario en contraposición de la última medida de fuerza. Replica el medio electrónico La Nación.

Voy a dar los números oficiales de la cantidad de gente, después se pueden poner las mentiras de Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y esa banda. La primera manifestación contó con 230.000 personas y la segunda con 60.000. No solo cayó el 75%, sino que esas 60.000 personas, en una marcha bajo el aparato de kirchneristas, sindicalistas, radicales y la izquierda, es un número fácil que no necesita ni un solo estudiante para hacerlo Voy a dar los números oficiales de la cantidad de gente, después se pueden poner las mentiras de Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y esa banda. La primera manifestación contó con 230.000 personas y la segunda con 60.000. No solo cayó el 75%, sino que esas 60.000 personas, en una marcha bajo el aparato de kirchneristas, sindicalistas, radicales y la izquierda, es un número fácil que no necesita ni un solo estudiante para hacerlo

Segundo después agregó

Los jóvenes tomaron consciencia que estaban siendo usados de escudo humano para defender el choreo de un conjunto de delincuentes. Cuando se miran hoy las encuestas se ve que hay 50% a favor de la posición de las universidades y un 40% que apoya la posición del Gobierno. Los jóvenes tomaron consciencia que estaban siendo usados de escudo humano para defender el choreo de un conjunto de delincuentes. Cuando se miran hoy las encuestas se ve que hay 50% a favor de la posición de las universidades y un 40% que apoya la posición del Gobierno.

Reiteró que su gobierno no quiere privatizar la UBA

Durante la entrevista con el medio porteño Milei aseguró que el Gobierno “nunca quiso privatizar” las universidades públicas, ni tampoco se puso en consideración su arancelamiento. Bajo ese concepto, el Presidente calificó de “vaca sagrada” la cuestión universitaria y cargó contra quienes, utilizaron el reclamo por el financiamiento en pos de su propio beneficio. “Políticos, miserables, que se escudaban detrás de esas banderas nobles para esconder sus curros y chorreos”, enfatizó

“Llevaban, motivaban e impulsaban a los jóvenes a ir a las marchas con premisas que eran mentira. Lo único que estábamos pidiendo era auditorías para que rindan cuentas de qué estaban haciendo con el dinero”, indicó Milei. “Si no quieren ser auditados, es porque son chorros, delincuentes, no quieren mostrar los números. Si usted está limpio, no tiene problema en mostrar los números”, concluyó el tema.

