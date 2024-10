Paro universitario y la SIGEN apunta contra la UBA y la Universidad de La Matanza

"Esto no es un trabajo nuevo para la SIGEN, porque lo estábamos haciendo desde 2022. Lo que pasa que cuando salió el dictámen de (el procurador del Tesoro) Carlos Zannini diciendo que solo la Auditoría General de la Nación (AGN) podía auditar las universidades, tuvimos que asignar los equipos a otros trabajos Ahora estamos rearmándolo y estamos acordando los programas de trabajo. Hasta este decreto, había 27 Universidades que habían firmado un acuerdo voluntario de auditoría" y tras eso, apuntó: "La Universidad de La Matanza es una de las 27 que firmaron un convenio voluntario para ser auditadas y por esas vamos a empezar".

"Estamos en contacto con los rectores y armando los equipos de trabajo", precisó el titular de la SIGEN.

Luego, en declaraciones a Radio La Red, Blanco mencionó que “en noviembre del año pasado 27 universidades habían firmado un convenio para ser auditadas por al SIGEN” y sobre las auditorias del Estado precisó: “estamos cerrando los informes de 2023 y en todos lados hay problemas, en cada una de las reparticiones. Los informes se emitían y no había acción de parte de quienes los recibían. Había falta de gestión y de rendición de cuentas, las universidades deben dar el ejemplo de transparencia”.

Qué dicen las universidades

Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa en Radio La Red se refirió a la medida del Gobierno que autoriza a la SIGEN a auditar las universidades públicas y aclaró: “Nosotros firmamos un convenio con la SIGEN para que nos auditen, no tenemos ningún problema, esto viene del año pasado…mientras más transparencia exista no hay problema. A pesar de que ahora la SIGEN no tiene nada que ver”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UNS_oficial/status/1846160245854212399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846160245854212399%7Ctwgr%5E63b071552808de19530c8ac9aafc7f5c4c8c1ec7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furbana939.com.ar%2Fdiego-duprat-auditor-interno-de-la-uns%2F&partner=&hide_thread=false ¿QUIÉN CONTROLA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD?



En la UNS es una determinación de la gestión que la mayor cantidad de datos posibles estén visibles y al alcance de la comunidad.



Te contamos dónde están esos datos y cómo son los controles pic.twitter.com/DzMiz8ZM0W — Universidad Nacional del Sur (@UNS_oficial) October 15, 2024

En tanto, después de que el Gobierno nacional agregara a la Universidad Nacional del Sua a la lista de 26 universidades nacionales a auditar, el auditor interno de esa universidad Diego Duprat, dijo hoy a radio Urbana: "La UNS hace auditorías internas hace 40 años. Trabajamos diariamente y elevamos cada informe a la SIGEN, y todos son aprobados".

“En el ’93 empezamos a estar bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Todos nuestros informes están aprobados por la SIGEN, y el rector que nos marca el trabajo en todo el año. Ahora estamos trabajando en los informes del 2025. Evaluamos los trámites de expedición de títulos, las actas, la cuestión informática, las contrataciones, la huella de carbono, los servicios, todo se audita de manera interna”, completó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

CFK y sus circunstancias en el Día de la Lealtad peronista (¿o camporista?)

Asamblea en una universidad de Rosario terminó a las piñas y con detenidos

20 definiciones de Luis Caputo: Del cepo cambiario no se toca a los delincuentes opositores

Murió Liam Payne, ex One Direction: Cayó del 3er. piso de un hotel en CABA