Pepe Mujica enfrenta la guadaña e insta a los neutrales a votar a Orsi

José Pepe Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en ‘bonachón’: pidió hacer un borrón y cuenta nueva de las épocas de la Dictadura y poco a poco se fue convirtiendo en un icono mundial por su vida en la austeridad.

"Tú puedes incidir con tu voto. No puedes ser neutral frente a este fenómeno porque va a pautar la vida de las generaciones que vienen por años", sentenció Mujica en el video que difundió el propio Yamandú Orsi esta semana.

Pepe Mujica afirmó en el clip que confiaba "en que la gente piense y en que la gente sienta que hay que asumir una actitud por las nuevas generaciones, no por los que nos estamos yendo".

image.png José Pepe Mujica

Pepe respalda a Orsi en el duelo con el PN de Lacalle

Aunque en el video al 'Pepe' Mujica no se lo visualizó con la sonda nasogástrica -la que le colocaron en septiembre-, lo cierto es que abundan especulaciones sobre su real estado de salud.

Desde el séquito del líder frente amplista aseguran que, pese a que se erradicó el cáncer de esófago, su condición física se ha visto deteriorada tras las sesiones de radioterapia y por su avanzada edad, además de por sufrir una enfermedad autoinmune desde hace décadas.

Sus declaraciones públicas en el video sucenden justo a dos semanas de las elecciones en Uruguay en donde se batirán a duelo, más que seguro, el candidato del FA Yamandú Orsi y el del PN de Lacalle Pou, Álvaro Delgado, y todo indica que el frenteamplista superará por 26 puntos a su contrincante.

Como reveló Urgente24, el gobierno de Lacalle Pou está ahora mismo en la cuenta regresiva, a poco de finalizar su mandato y sin un sucesor a la vista que lidere las encuestas: su rival Yamandú Orsi, respaldado por Pepe Mujica, ganaría en primera vuelta según los sondeos.

Es que la imagen de Lacalle Pou ha sido 'manchada' desde que su ex jefe de seguridad, Alejandro Astesiano, quedase preso por liderar una red criminal de pasaportes truchos, y también, porque su gestión le permitió al narco Sebastián Marset profugarse –ya sea por error o negligencia-.

image.png Yamandú Orsi, del FA, lidera por estos días las encuestas con el mayor número de adhesiones, con un 46%, de acuerdo a la encuestadora Proyección Consultores.

Mientras tanto, la plataforma de Yamandú Orsi ha difundido en campaña su plan de gestión económica y de seguridad entre las que se incluyem impulsar un “patrullaje virtual” con drones y un “monitoreo” de violadores con dispositivos electrónicos.

Por su parte, cabe destacar que Yamandú Orsi, a quien las encuestas lo dan como ganador en los comicios, había sido víctima de una denuncia falsa en su contra. La militante trans Romina Celeste lo denunció hace unos meses por supuesto abuso, pero luego aseguró que mintió porque "alguien" le ofreció un cargo. Fue detenida por la Justicia uruguaya y hay rumores de un "entrenamiento" desde Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1716116111031152965?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1716116111031152965%7Ctwgr%5E69810505b560423aa1c64be96ef3cf6cd082abb8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fpreocupa-la-salud-jose-pepe-mujica-conectado-247-poder-comer-n586078&partner=&hide_thread=false "Argentina es una cosa indescifrable", así lo dijo el ex presidente Uruguayo, Pepe Mujica pic.twitter.com/e2mHyZPcs8 — Urgente24.com (@U24noticias) October 22, 2023

El líder frenteamplista, implementó varias reformas de tinte izquierdista que pusieron al país como pionero en lo que respecta al consumo de drogas blandas. Tal es así que su gobierno legalizó y reguló el mercado de la marihuana, convirtiendo así a Uruguay en el primer país en darle un marco legal al consumo: esta medida intenta combatir el narcotráfico, supervisar las adicciones y abre un debate social sobre regular o no las drogas psicoativas.

En febrero del 2023, recibió un reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el apoyo que brindó durante el proceso de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, lo que se tradujo en una deposición de armas de la lucha armada guerrillera.

image.png

Recordemos que el pasado 29 de abril, el ex presidente Mujica confirmó que padecía cáncer de esófago. "En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Por obvias razones, esta vez creo que viene con la guadaña en ristre", sentenció por aquel entonces.

A fines de junio, reapareció públicamente con buen semblante y en jolgorio, bailando un clásico de Rubén Rada en el cierre de campaña del Frente Amplio (FA) tras haberse guardado por las sesiones de quimioterapia por el cáncer de esófago.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1806284298896425305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1806284298896425305%7Ctwgr%5E69810505b560423aa1c64be96ef3cf6cd082abb8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fpreocupa-la-salud-jose-pepe-mujica-conectado-247-poder-comer-n586078&partner=&hide_thread=false El expresidente uruguayo José Mujica mostró su recuperación tras su tratamiento contra el cáncer en un evento donde se lo aprecia muy contento en un video de la cuenta de tiktok del movimiento 609. pic.twitter.com/8cpY7hGvgc — MDZ Online (@mdzol) June 27, 2024

