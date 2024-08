José Pepe Mujica internado en el marco de su lucha contra el cáncer

La prensa uruguaya reveló en las últimas horas que la internación de Pepe Mujica no tendría que ver con complicaciones propias del tumor, sino con las secuelas del tratamiento de radioterapia.

De guerrillero a "bonachón": José Pepe Mujica

José Pepe Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en ‘bonachón’: pidió hacer un borrón y cuenta nueva de las épocas de la Dictadura y poco a poco se fue convirtiendo en un icono mundial por su vida en la austeridad.

Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco

image.png El ‘Pepe’ antes de ser presidente -y durante su mandato hasta 2015-, siguió viviendo en su rancho en las afueras de Montevideo, junto a su mujer y sus mascotas, y donó su salario presidencial a programas sociales.

El líder frenteamplista, implementó varias reformas de tinte izquierdista que pusieron al país como pionero en lo que respecta al consumo de drogas blandas. Tal es así que su gobierno legalizó y reguló el mercado de la marihuana, convirtiendo así a Uruguay en el primer país en darle un marco legal al consumo: esta medida intenta combatir el narcotráfico, supervisar las adicciones y abre un debate social sobre regular o no las drogas psicoativas.

En febrero del 2023, recibió un reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el apoyo que brindó durante el proceso de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, lo que se tradujo en una deposición de armas de la lucha armada guerrillera.

Recordemos que el pasado 29 de abril, el ex presidente Mujica confirmó que padecía cáncer de esófago. "En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Por obvias razones, esta vez creo que viene con la guadaña en ristre", sentenció por aquel entonces.

Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica, que crea dificultades para la quimioterapia o cirugía Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica, que crea dificultades para la quimioterapia o cirugía

A fines de junio, reapareció públicamente con buen semblante y en jolgorio, bailando un clásico de Rubén Rada en el cierre de campaña del Frente Amplio (FA) tras haberse guardado por las sesiones de quimioterapia por el cáncer de esófago.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1806284298896425305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1806284298896425305%7Ctwgr%5Ec6c2c0a2b7de46b050dbc9a1068145e4ce1f8a7c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fpepe-mujica-reaparece-bailando-terminar-la-quimio-n579897&partner=&hide_thread=false El expresidente uruguayo José Mujica mostró su recuperación tras su tratamiento contra el cáncer en un evento donde se lo aprecia muy contento en un video de la cuenta de tiktok del movimiento 609. pic.twitter.com/8cpY7hGvgc — MDZ Online (@mdzol) June 27, 2024

Más contenido de Urgente24

Aerolíneas Argentinas reprogramó vuelos por un "paro encubierto" (y hay problemas con la nueva administración)

15 películas de historia en streaming que sorprenden por su precisión y realismo

Día de la Radio en Argentina: "Los Locos de la Azotea" y la primera transmisión

El riñón de Karina Milei fue denunciado por corrupción y Pettovello bajo sospecha

Netflix desembarca One Piece 2 en 2025: Un ambicioso plan de 12 temporadas