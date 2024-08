Netflix desembarca One Piece 2 en 2025: Un ambicioso plan de 12 temporadas

Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, se especula que la segunda temporada podría adaptar varios arcos del manga original. Entre ellos, el arco de Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak y Little Garden.

Estos eventos mostrarían a Luffy y su tripulación enfrentándose a Smoker, conociendo a la ballena Laboon y luchando contra los oficiales de Baroque Works.

La temporada también podría incluir el arco de la Isla Drum, donde uno de los miembros de la tripulación cae enfermo, y culminar con el épico arco de Arabasta. Se espera que Netflix amplíe el número de episodios a 10 para poder abarcar todo el material.

El productor Marty Adelstein ha manifestado su esperanza de que la serie llegue a las 12 temporadas, dada la gran cantidad de material disponible. Aunque esto aún no está confirmado, hay rumores de que la tercera temporada ya podría haber recibido luz verde.

Embed - A very special message from Eiichiro Oda | ONE PIECE | Netflix