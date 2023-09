Netflix prohibió que hubiera romance en esta serie TOP 1

Desde que Netflix estrenó One Piece en su catálogo hubo pre comentarios de todo tipo; que no iba a funcionar; que adaptar animes a series es un fracaso, y sobran ejemplos; que era imposible encontrar actores parecidos a los personajes; que la famosa cultura de la cancelación (a lo Disney) terminaría con todo. Pero nunca las expectativas estuvieron tan erradas: One Piece es un éxito y uno sin romance.