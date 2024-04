Crece el malestar en Cancillería por discriminación salarial

Los salarios en el exterior se integran por el Sueldo País + el coeficiente de Naciones Unidas. Pero, además, ese personal no sería alcanzado por Ganancias y la gente local sí. Entonces, considerando que los salarios en el exterior son al equivalente desde US$ 7.000 a US$ 25.0.000, hay enojo / envidia entre quienes tienen un estipendio inferior y, por si faltara una maldición, pagarán Ganancias.