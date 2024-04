Halving de Bitcoin: Analistas debaten el futuro de su precio

Además, históricamente, los halvings reforzaron la escasez de bitcoin, lo que ha atraído a diversos tipos de inversores y ha generado un sentimiento alcista en el sector. A pesar de esto, el porcentaje de aumento de precio después de cada halving ha venido disminuyendo.

Y ahí está el problema en el debate y el en el agresivo (fuerte) rally alcista que tuvo el activo digital desde mediados de octubre, donde prácticamente duplicó su precio, pasando de US$ 27.000 a US$ 64.000.

En esta ocasión, la comunidad pronostica que el actual halving podría impulsar considerablemente el precio de bitcoin, con proyecciones de alcanzar los US$ 100.000 para junio de 2024 y posiblemente llegar a los US$ 200.000 para finales de este año.

Estas optimistas predicciones se basan en varios factores clave:

Para los mineros de Bitcoin, el halving implica una reducción del 50% en sus recompensas mineras. Sin embargo, esto no necesariamente resultará en una menor rentabilidad, ya que es probable que el valor de bitcoin aumente. En ese caso, sus ganancias se mantendrían estables.

En cuanto al impacto del halving en el precio de bitcoin, es importante destacar que el precio ha tendido a aumentar significativamente en los 12 a 18 meses posteriores al evento (post-halving bull run). Esto se debe a que los halvings tienen un impacto significativo en el mercado de las criptomonedas al reducir el suministro de nuevos bitcoins (limitando la oferta), lo que puede llevar a aumentos de precios si la demanda se mantiene alta.

Sin embargo, existe un gráfico de un analista técnico que sitúa al precio de la cripto en el rango de los US$ 50.000-US$ 55.000 y nadie puede descartar al 100% que esto no pueda pasar.

Así definió a bitcoin el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, en una reciente entrevista de Bloomberg.

Jamie Dimon fue muy crítico con Bitcoin debido a su creencia de que carece de valor intrínseco y, por lo tanto, no puede funcionar como una moneda viable. En una entrevista con Bloomberg, afirmó que "si te refieres a cripto como Bitcoin, siempre he dicho que es un fraude".

Estas declaraciones no son nuevas para Dimon, quien en 2017 ganó notoriedad al denunciar públicamente a Bitcoin como un "fraude" que creía que eventualmente "explotaría". Además, durante una audiencia en el Senado estadounidense a fines de 2023, Dimon declaró que "cerraría" las criptomonedas si estuviera al mando del Gobierno.

A pesar de sus críticas a Bitcoin, Dimon reconoce el potencial de la tecnología blockchain, que sustenta las criptomonedas. Reconoce el valor de funciones como los contratos inteligentes, afirmando que "en la medida en que las criptomonedas acceden a ciertas cosas de blockchain, eso puede tener algún valor".

Embed - When JPMorgan CEO Jamie Dimon Speaks, the World Listens | The Circuit