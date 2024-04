La Copa de la Liga se "comió" 11 entrenadores en 14 fechas

¿Por qué duran tan poco?

El fútbol argentino no tiene paciencia, simplemente porque la gente no tiene paciencia, y si bien esto de que los DT dejen rápido su cargo no es algo solo de nuestro país, tiene que ver mucho la intolerancia del hincha argentino, ya que los presidentes muchas veces hacen lo que el hincha quiere porque depende de ellos para que los voten, y si fueran SAD el simpatizante no tendría ni voz, ni voto.