Claudio Belocopitt prepara el contraataque judicial de las prepagas

La estrategia

Muy interesantes 3 recortes del viernes 18/04:

Gabriel Morini, en el diario Ámbito Financiero:

##"El primer paso será apelar la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio apoyada en el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y pedir que sea concedida con efecto suspensivo. Es decir, que mientras se tramita, todo siga igual que como hasta ahora. De movida, eso ya se sabe de corto alcance, pero puede serle útil a las empresas en la transición a “cumplir” –bajo sus términos- con la orden oficial."

##"El segundo, será ir a discutir a la justicia -el Juzgado Civil y Comercial Federal N°9, es donde recayó- el amparo con pedido de medida cautelar presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)."

##"Pero atención que la justicia podría declarar “improcedente” el amparo y destartalar parte de la estrategia del oficialismo, por un motivo técnico. Se discutió en la tarde del miércoles (17/04), pero todavía no se decidió si le harán lugar o no."

##"Las prepagas vacilan en cómo defenderse porque según la Ley de Cautelares, las apelaciones a estas medidas contra el Estado tienen efecto devolutivo, con lo cual la resolución de la Secretaría de Comercio tendría plena vigencia hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal."

##"Pero lo primero que postularán es que el Ejecutivo optó por una doble vía que se superpone: recurrieron a la vía administrativa de Comercio y a la par con un amparo por el mismo asunto basado en el abuso en la posición dominante. (...) El objetivo de fondo es anular un eventual fallo en contra."

Las clínicas y sanatorios cobrarán un plus a usuarios de prepagas.

¿Discriminación?

Silvia Stang en La Nación:

##"¿Por qué una resolución que abarca a un grupo de entidades –y, por tanto, a un grupo de afiliados– y no a todas las que subieron sus cuotas en porcentajes similares? La inquietud surgió de forma inmediata entre los actores del sector y, con mayor intensidad aún, entre los usuarios del sistema que fueron dejados al margen, luego de que el Gobierno anunció su decisión de establecer límites para los incrementos de cuotas en la medicina prepaga, instrumentada a través de muna medida que en la práctica implica una baja importante respecto de los montos que se pagan hasta este mes."

##"Concretamente, lo resuelto es que, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, 7 prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación acumulada en lo que vaya del año, según el último dato disponible al período correspondiente."

##"Referentes del sector afirmaban ayer que, más allá de las consideraciones sobre la medida en sí -que impacta fuerte sobre los recursos para la salud en un contexto de alta inflación, no parece sostenible que no abarque a todas las entidades. (...) hubo muchas menciones en la red social X de entidades no incluidas, como el Hospital Italiano o Sancor Salud."

El reintegro de 23,56%

Texto en el diario Clarín:

"A la par del amparo, la Superintendencia de Servicios de Salud le aportó, en calidad de anexo informativo , una propuesta a la Justicia que da detalles sobre cómo el Gobierno considera que las prepagas deberían devolver lo que cobraron de más ."

, una propuesta a la Justicia que da ." "La propuesta considera una devolución total del 67,74% del valor sobrefacturado en los meses de enero a abril (del) 2024 ", detallaron fuentes que accedieron al documento anexado a Clarín.

", detallaron fuentes que accedieron al documento anexado a Clarín. "El mencionado porcentaje está compuesto por las diferencias entre el valor de cuota actual y la propuesta que asciende a un 10,42% para el mes de enero 2024, 14,89% febrero 2024, 19,56% marzo 2024 y 22,87% abril (del) 2024", argumentaron y, en consecuencia, revelaron que "se propone la devolución correspondiente del 9,68% del valor de la cuota pura a lo largo de 7 meses consecutivos, comenzando en junio (del) 2024 ".

". "Los técnicos de la SSSalud explican que "el 67,7% es la diferencia entre el IPC y lo que aumentaron las prepagas en los 4 primeros meses del año", que dividido en siete meses, sería un 9,68%. "De los aumentos que haya tienen que descontarle ese porcentaje. Y si un mes no aumentan, tienen que deflacionar ", agregaron las fuentes consultadas."

", agregaron las fuentes consultadas." "Siguiendo este razonamiento, se debería calcular una retracción del 23,56% a impactar de forma inmediata sobre el valor de la cuota de mayo (del) 2024", concluyen en el paper técnico que le acercaron a la Justicia. No obstante aclaran, será la jueza la que determine finalmente el cómo y el cuándo de la posible devolución."

Prepagas: Cómo hacer para afiliarme con una enfermedad preexistente Prepagas en la Justicia.

Los laboratorios

Volvamos a Gabriel Morini:

"Según supo Ámbito, los camaristas ya estaban intentando llegar a un consenso para llevar adelante un Acuerdo de Salas en el que iban a definir una fórmula homogénea para dar respuesta a los miles de planteos judiciales que llegaban a esos tribunales. Fue materia de conversación desde el lunes (15/04)."

Desde las empresas consideran tan “inviable” la devolución a los afiliados, como el dejar a crédito lo cobrado.

Hablan de dar de baja los aumentos a los prestadores (médicos, estudios, etc), lo que podría redundar en que abandonen el servicio y baje la calidad de la atención. Suena a lockout.

El Gobierno (mirando las encuestas de opinión) impuso el máximo peso de su decisión sobre las prepagas pero no menciona a otro sector bien concentrado: los laboratorios. A la par de la desregulación de la medicina prepaga, hubo un festival de actualizaciones para las farmacéuticas, que ahora siguen sin estar topeadas. Un sistema se interrelaciona con el otro. Los descuentos en medicamentos llevaron del 17% al 35%, la torta del gasto directo de la medicina privada. Esa provisión no admitiría descuentos. El Gobierno (mirando las encuestas de opinión) impuso el máximo peso de su decisión sobre las prepagas pero no menciona a otro sector bien concentrado: los laboratorios. A la par de la desregulación de la medicina prepaga, hubo un festival de actualizaciones para las farmacéuticas, que ahora siguen sin estar topeadas. Un sistema se interrelaciona con el otro. Los descuentos en medicamentos llevaron del 17% al 35%, la torta del gasto directo de la medicina privada. Esa provisión no admitiría descuentos.

