Claudio Belocopitt, el "balde de mierda" y la verborragia suicida

De todos modos, quedará la duda del motivo por el que lo ejecutó el mileísmo, que también ajusta en forma desproporcionada, ciertas tarifas y precios, prometiendo un 'sinceramiento' que es tan negativo y perverso como el de la medicina prepaga.

¿Habrá sido la necesidad de encontrar para la clase media / media alta, un culpable?

¿Será el vínculo de Belocopitt con su amigo Sergio Massa?

¿Será su debilidad por ausencia de propuestas?

¿O tan sólo será la soberbia de su conducta?

En cualquier caso, la victimización no le sienta bien a quien, en forma voluntaria, se ubicó en un lugar odiado / criticado por muchos que lo quieren 'cancelado'. Y el 'mileísmo' no dudó: pateó al arco.

Embed MIGO:



Se dió de baja el aumento a los registros de automotor

Renunció Belocopitt, responsable de los aumentos a las prepagas

Se buscaron los 24 F-16

Fue bajado de un plumazo el rechazo del DNU por la Corte Suprema

Camioneros dieron marcha atrás con las paritarias pic.twitter.com/sZpyy4aN6W — Milei SheIby (@TommyShelby_30) April 17, 2024

"Actuamos correctamente"

Obviamente, Belocopitt tiene un enfoque diferente de todo, comenzando por su actuación, y se defendió desde la pantalla de LN+ y de TN, competidores de América TV / A24, multimedios del que es el accionista más importante. En LN+ estuvo durante el 'pase' entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. En TN con Nicolás Wiñazki.

"Me va a costar mucho en lo personal pelearme con el gobierno, pero la realidad no la puedo cambiar. Actuamos correctamente y los vamos a enfrentar. La cuota de las prepagas es muy costosa para la gente pero si no pusiéramos los valores reales todo se vendría abajo"

El CEO de Swiss Medical, acusado de tener una posición dominante en el sector de la medicina privada, agregó:

"Si el presidente Javier Milei le da váuchers a la educación: ¿porqué no hace lo mismo con los afiliados a la salud privada? Nadie me pidió que de un paso al costado, pero tenía lógica que me apartara de la conducción de la cámara empresarial de salud privada".

Con respecto a la polémica sobre el impacto de la medicina prepaga en el gasto familiar, él dijo:

"Pagan la medicina prepaga de su propio bolsillo apenas 1,5 millón de argentinos. El resto de los afiliados a la medicina privada se cubren con aportes de los empleadores. Eso de declararle la guerra a la clase media que dijo el ministro de Hacienda, Luis Caputo sobre nosotros, es un concepto demasiado agresivo".

Feinmann y Rossi -ni hablar de Wiñazki- tuvieron lo que en el fútbol se conoce como 'cintura de pollo'. Deberían haberle preguntado por qué dejó correr la situación, por qué no reaccionó de inmediato en forma preventiva antes que lo alcanzara la ola. Porque de diciembre a abril, ya han transcurrido 120 días.

En X, el título es el mensaje. Pero Belocopitt tiene la ventaja de que nunca se difundió el zoom (videoconferencia) de diciembre, con sus colegas prepagos.

Embed "Acá no existe ninguna cartelización".



Claudio Belocopitt habló sobre los aumentos de precios en las prepagas y la disputa con el Gobierno.



En el pase entre #ElNoticiero y #Hora20. pic.twitter.com/UImYHGlypw — La Nación Más (@lanacionmas) April 16, 2024

De todos modos, en el Gobierno no le creen. El director de La Derecha Diario es Fernando Cerimedo, muy cercano a Javier Milei y a Santiago Caputo. Pasen y lean:

Embed | Tras la polémica por los aumentos de las prepagas, el massista Claudio Belocopitt renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud.



Durante la pandemia, Belocopitt había recibido miles de millones de pesos en subsidios del Estado y había podido comprar a sus… pic.twitter.com/k0fBduJO7g — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 16, 2024

Él lo desmintió:

"Casi todas las empresas del país recibieron ATP en la cuarentena. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción lo recibieron los empleados para que no se quedaran sin trabajo. No fue plata que manejáramos nosotros. Yo no hago política, debemos mirar para adelante para que se abran los canales y el sistema se vuelva sustentable".

"La puerta 12"

Una conclusión: Belocopitt sigue sin entender que lo que él hizo puede hacerlo el Gobierno, y por ese motivo tendrá grandes costos en las próximas semanas, pero nunca un privado. Desde su no-comprensión, dijo:

"Desde 2018, los precios de la salud exceden los costos que tenemos en las prepagas. ¿Qué pasa con insumos básicos como el pan, la leche, la nafta, los peajes, la luz o el agua?. ¿No hay un ajuste en todos los valores de la economía? ¿Se nos fue la mano a nosotros o se le fue la mano a los que generaron esta inflación? Cuando desajustás de golpe un corset, se produce la puerta 12, todos quieren recuperar el oxígeno perdido".

Con respecto a las acusaciones por posibles prácticas monopólicas, se defendió apuntando a YPF y sus competidores, Roemmers y sus competidores, Arcor y sus competidores:

"No hay un sistema en la Argentina como el nuestro que tenga tantos actores compitiendo para ganar espacios en el mercado. Si nosotros somos oligopólicos: ¿qué pasa con el mercado de las naftas y de los alimentos, por ejemplo?. ¿Por qué no se sientan con los laboratorios a ver cuánto aumentaron y se las agarran con nosotros? Existen laboratorios con medicación cautiva (que hay que entregar sí o sí al paciente) que aumentaron 500% y nadie los ha llamado para que retrotraigan los precios".

3 temas al respecto:

La Secretaría de Comercio debería verificar esto rápidamente , y actuar en consecuencia.

, y actuar en consecuencia. El Estado debe tener una respuesta más allá del supuesto 'sinceramiento'.

más allá del supuesto 'sinceramiento'. Debe forzarse a competir. De lo contrario, sólo es comunismo disfrazado de liberalismo.

Embed Claudio Belocopitt en SOMOS BUENOS: "Si la justicia frena los aumentos va a ser un problemón"https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/1DLo5dTafv — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 17, 2024

Triste, Solitario y Final

Luego, Belocopitt se metió con una cuestión económica que seguramente le va a ocasionar una respuesta casi inmediata de la Casa Rosada

"Una medida cautelar como la que pidió el gobierno nacional para frenar el aumento de las prepagas es un control de precios, aunque digan otra cosa, Si no tienen la sensatez de ir conta la estructura de costos completa tendrán una victoria a lo Pirro, es mejor una verdad que duela que una mentira conveniente.

También reconoció que se autoconvirtió en fusible (en Balcarce 50 lo calificaron de "garca" y sorete"):

Está claro que yo he sido la cara visible del sector, pero la acusación del gobierno de haber cobrado 13 millones de dólares de ATP es un balde de mierda para que algo quede. Está claro que yo he sido la cara visible del sector, pero la acusación del gobierno de haber cobrado 13 millones de dólares de ATP es un balde de mierda para que algo quede.

No es casual la comparación del gobierno libertario con las tácticas del propagandista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Pero debería considerar que la verborragia fue el motivo del inicio de su derrumbe. Y Belocopitt no lo entiende. La vanidad siempre es autodestructiva.

Embed Si Belocopitt termina preso pago la cuota feliz https://t.co/ONH9gyJ3KL — Felipe R Lahiteau (@felipelahiteau) April 9, 2024

-----------------------------

