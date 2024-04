Oriana Sabatini cumplió años y Paulo Dybala la sorprendió con la temática de una aclamada película

Acerca de la práctica que se realiza sobre los cadáveres, manifestó: “Es una carrera hermosa y a mí lo que me pasó esos días fue que, a diferencia del trabajo que todos nosotros hacemos, es literalmente un servicio y es lindísimo”.

“A veces no ves a las familias, no te felicitan por el trabajo que hacés y la persona a la que se lo estás haciendo no te agradece”, añadió la artista al respecto de la profesión que “no se conoce tanto” porque “todo lo que es hablar de la muerte a la gente no le atrae”.

Sin embargo, asimismo, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, expresó: “Pero es muy hermoso porque, más allá de lo feo de la muerte y del dolor con el que se queda la familia, es como que le estás dando dignidad al último momento de alguien y al último recuerdo con el que se queda la familia de ese alguien”.

