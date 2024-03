La llamativa decisión que tomó Oriana Sabatini por su "curiosidad" sobre la muerte

Embed - Oriana Sabatini estudia tanatopraxia: cómo preparar cadáveres para ser velados



“A veces no ves a las familias, no te felicitan por el trabajo que hacés y la persona a la que se lo estás haciendo no te agradece”, agregó la intérprete al respecto de la profesión que “no se conoce tanto” porque “todo lo que es hablar de la muerte a la gente no le atrae”.