Oriana Sabatini habló tras rumores de infidelidad de Paulo Dybala

Aunque se mostró segura de su relación. " Que la gente diga lo que quiera, yo lo conozco a Paulo. Sé lo que hace, lo que no hace, y estoy súper tranquila".

Embed - Oriana Sabatini habló de su relación con Paulo Dybala: "Nos gustaría tener hijos"

Mientras que Yanina Latorre agregó: "Las minas les escriben a ellas todo el tiempo, las vuelven locas. Te escriben para joderte la vida". A lo que Oriana respondió: "No sé. No leo nada. Pero lo que siempre dije es “si mi novio me caga y alguien me lo quiere venir a avisar que venga con pruebas. Porque si no tenés pruebas no estás haciendo un bien, sos un choto".

"No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel. Es feo que te digan sos una cornuda consciente. No es grave. Lo peor que puede pasar sería separarnos", concluyó contundente.

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea lanzó pasajes a mitad de precio a todos sus destinos

JetSmart lanzó pasajes desde $6.000 a Córdoba y Mendoza

GOL retomará ruta entre un destino de Brasil y Argentina

Semana Santa: Un pacífico pueblo para descansar el finde largo