Escándalo total por infidelidades en la Selección Argentina

image.png La Selección Argentina tuvo una fiesta bastante movida.

La Selección Argentina en aprietos

"Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo. Pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues infieles", soltó Carmela Castro Ruiz. Un escándalo en el que los jugadores están involucrados y también sus familiares, por supuesto.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Sin filtro: Nuevo tweet de Pamela David desató la polémica

Marcelo Tinelli felicitó a Milei y caras largas en América

El hijo de Brad Pitt lo liquidó como "persona despreciable"

Tensión: Luciano Pereyra vs. panelista por Alejandro Fantino