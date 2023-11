Tensión: Luciano Pereyra vs. panelista por Alejandro Fantino

"2023...me parece que no tiene sentido este rumor. Me parece raro", finalizó un tanto molesto. "Perdón si te molestó. Con respeto, siempre con respeto", disparó Luli mientras que Andy Kusnetzoff trató de calmar las aguas y aseguró: "No quiero más kilombos".

El mea culpa de Luli Fernández tras la picante pregunta

En una nota con LAM, el programa de Ángel De Brito por América TV, Luli Fernández aseguró: "Seguramente el prefería que le pregunte otra cosa. Sé que el revuelo fue más en redes, pero no las vi. Seguro elegí mal las palabras".

"Seguramente elegí mal las palabras para formular la pregunta porque mi enfoque nunca estuvo vinculado a la sexualidad”, sostuvo la modelo.

“Yo no sabía a quién me iba a tocar preguntarle, a Georgina no le tocó, Se define en el momento. Él me dijo que le pregunte primero yo, porque es muy difícil pensar en una pregunta en el momento, y lo que a mí se me pasó por la cabeza, de ser tanto tiempo parte del medio, fue decir ‘si a cualquiera de nosotros se nos vincula durante años con otro, si ese otro es hombre o mujer es indistinto", agregó.

