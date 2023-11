Turbulencias en PH: Nuevo invitado apunta contra Kusnetzoff

Además, y continuando con el relato, L-Gante también hizo mención sobre que se editó el intercambio dialéctico que sostuvo con el presentador del programa: “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”.

“De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo”, señaló.

Al mismo tiempo que prosiguió diciendo: "En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor".

"Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma. Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo’", incluyó, haciendo referencia a que intentaron perjudicarlo.

"Ese había sido el formato del enojo. Cuestión de empatía", concluyó tajante.

