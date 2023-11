Alerta subte: Metrodelegados anuncian nueva medida de fuerza

"Seguiremos con este plan de acción en defensa de nuestra salud hasta obtener las respuestas que necesitamos y no descartamos nuevas acciones las próximas semanas", culminaron, advirtiendo que podrían implementarse nuevas medidas si el reclamo no obtiene una solución. "Seguiremos con este plan de acción en defensa de nuestra salud hasta obtener las respuestas que necesitamos y no descartamos nuevas acciones las próximas semanas", culminaron, advirtiendo que podrían implementarse nuevas medidas si el reclamo no obtiene una solución.

Esta medida, que ha sido recurrente en los últimos meses, se ha convertido en un mecanismo de protesta utilizado por el sindicato para manifestar su preocupación por la existencia de asbesto en los subtes y la necesidad de establecer una disminución en la extensión de la jornada laboral a un máximo de 30 horas semanales. Con el único fin de "tener dos francos y disminuir la exposición al material cancerígeno".

Por qué el asbesto representa una amenaza

Las microscópicas fibras del asbesto, extraídas de canteras, han sido objeto de restricciones ministeriales en Argentina. En los años 2000 y 2001, el Ministerio de Salud emitió resoluciones que vetaban ciertas variedades, y en 2003 prohibió integralmente su producción, importación, venta y uso. Posteriormente, en 2005, una legislación local en la Ciudad de Buenos Aires reiteró la prohibición.

La singular amenaza del asbesto radica en su capacidad para enfermar con la inhalación de una sola fibra. Estas fibras, al ser huecas y extremadamente livianas, permanecen suspendidas en el aire, contaminando a quienes las respiran.

En el ámbito laboral, los más vulnerables son aquellos que mantienen un contacto continuo con el material, generando especial preocupación entre el personal del subte B, donde se descubrieron restos de esta sustancia cancerígena, intensificando la inquietud sobre posibles consecuencias para la salud.

