Reconocido actor lapidó al programa de Andy Kusnetzoff

"Y entre invitados, tirar un pedazo de carne ahí en el medio como los leones, para que nos matemos entre invitados, me parece mínimamente llamativo y me parece llamativo también entendiendo que yo también soy, por ejemplo, oyente de Andy, que no tiene ningún problema con la sexualidad, ni con la apertura, ni con la inclusión, ni nada", agregó el actor.

“Me llama la atención, los que quiero especificar es que no se hacen estas cosas, directamente no se hacen. Si hay alguien que no habló de algo, por algo es. Nunca sabes el entorno de esa persona, lo que siente piensa o por qué será que esa persona estalla ciertas cosas. De última que sea la persona que lleva el programa el que la pregunte”, culminó tajante.

image.png

Para poner en contexto, en la emisión del 4 de noviembre emitida por Telefe, Luli Fernández, una de las invitadas al programa, indagó a Luciano Pereyra acerca de los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Alejandro Fantino. Donde si bien, el cantante respondió con la mayor cortesía posible, se evidenció cierta incomodidad en su reacción frente a la pregunta.

En lo que respecta a Andy Kusnetzoff, hasta el momento, no ha formulado declaración alguna ni respondido a los comentarios manifestados por Diego Ramos sobre el asunto.

