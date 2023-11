Argentina decide: La antesala del debate presidencial 2023

Asimismo, es crucial subrayar que antes del inicio del debate, C5N consiguió registrar una ovación masiva protagonizada por los estudiantes de la facultad, acompañada por un cántico que proclamaba "No a Milei", manifestando de manera explícita cada una de sus posturas.

En lo que respecta a Javier Milei, se lo pudo ver en compañía de su hermana, Karina Elizabeth Milei, a bordo de un Volkswagen Vento negro, con rumbo a la facultad de derecho.

Mientras que, paralelamente, Victoria Villarruel, postulante a la vicepresidencia por LLA, se desplazaba en otro vehículo de características similares detrás de ellos.

Del mismo modo, en crónica se logró captar la intervención telefónica de Carlos Maslaton, asesor de Sergio Massa, quien expresaba lo siguiente: "Ayer a la noche me llama Massa y me dice, 'podés venir al debate'. Yo ya había arreglado con Infobae para cubrirlo, así que hablé con Infobae y les dije 'Miren tengo esta invitación, me puden disculpar, no voy de acá, voy directo a la facultad de derecho'".

El mismo que, ante la interrogante planteada por el presentador sobre la modificación de su voto, continuó diciendo: "Pero escúchame una cosa, yo te dije a vos varias veces, que mi diferencia con Milei es total, pero como tengo ese eje político y milité con él en el 2021, lo voy a votar en la medida en que no arregle con Macri y con 'Juntos por el cambio'".

"Por eso yo voté a la Libertad Avanza en las paso, en la general y ahora viene y arregla con Macri, por lo tanto, ahora lo voto a Massa", añadió determinante.

"Quiero que Massa sea presidente y no Milei, así de simple", concluyó tajante.

Ahora bien, en medio de la distinguida concurrencia, fue el momento de Victoria Villarruel, quien apenas arribó al recinto, dialogó con "Solo una vuelta más", el espacio televisivo emitido por TN.

Bajo la conducción de Marcelo Bonelli y María Eugenia Duffard en el rol de entrevistadores, al ser cuestionada sobre su percepción respecto a si LLA resultaría vencedor en el debate de hoy, la candidata a la vicepresidencia formuló la siguiente respuesta: "Hoy también ganamos, Javier Milei es el mejor candidato".

Contexto que brindó la oportunidad precisa para que Duffard formulara la siguiente pregunta: "¿Cómo se preparó Milei para este último debate?".

"Mira, muchas de las cosas que nosotros estuvimos diciendo, ya las venimos diciendo hace 2 años desde que somos diputados. O sea que en realidad es simplemente volver a explicar, tener una oportunidad más para llegar a los indecisos y explicar nuestras propuestas", comenzó diciendo la candidata.

Al mismo tiempo que añadió, "Muchas pueden parecer disruptivas, pero Argentina también necesita un barajar y dar de nuevo".

"En realidad creo que el mayor problema lo tiene, principalmente Sergio Massa, que es casi un presidente de facto y tiene que explicar una realidad que es abrumadora desde todo punto de vista", culminó.

