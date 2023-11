Flor de la V en crisis: Otra acusación amenaza su carrera

Prosiguiendo con la charla, Marixa compartió con las demás integrantes del panel que hace unos días se encontró con Florencia e intercambiaron un saludo. No obstante, planteó una evaluación acerca del entorno del espectáculo y manifestó lo siguiente: “Muchos cambian, a veces el éxito les pega mal. Es difícil que la gente no se vaya del carril”.

image.png

El origen de la disputa que involucra a Flor de la V

El comienzo de la controversia que implica a Flor de la V encuentra su reflejo en una nota previamente proporcionada por Urgente 24, titulada "Ex panelista de América TV apuntó fuerte contra Flor de la V" en la cual se puede ver detallado el trasfondo de esta persistente discusión. Cuyo contenido es el siguiente.

Pese a que transcurrieron solo unos días desde el intenso enfrentamiento entre Ángel de Brito y Flor de la V, generado por una entrevista realizada a Susana Giménez, los conflictos para la conductora de Intrusos persisten, y esto se debe a la contundente declaración efectuada por Lucas Bertero, antiguo panelista del programa transmitido en las pantallas de América TV, quien expresó acusaciones severas en contra de la actriz, sumiendo en desconcierto a la totalidad de los televidentes.

El actual miembro de "Entrometidos en la tarde", espacio televisivo de Net TV, quien se desvinculó del programa de América en el año 2022 tras una tensa relación con De la V, solamente precisó de dos historias en su cuenta de Instagram para desvelar con pormenores los episodios de maltrato que experimentó en el transcurso de su participación en el programa y expresar la dura experiencia que tuvo que vivir.

El periodista, quien primero divulgó una imagen de la presentadora y redactó: “Defensora de las causas justas… ¿Defensora de las causas justas?”. Prosiguió con un texto que nadie esperaba.

"Un año y medio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe", comenzó diciendo el comunicador en su segundo posteo. "Un año y medio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe", comenzó diciendo el comunicador en su segundo posteo.

"¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás", agregó cortante.

"¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un 'poder berreta' te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles. El verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad", afirmó Bertero.

"Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás", concluyó.

------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La miniserie de Netflix basada en un escalofriante misterio

Pasajes de avión más baratos: Días y horarios claves

Nuevo trámite para trasladar mascotas: Cómo y dónde realizarlo

La nueva estafa que preocupa a los usuarios de Mercado Pago