Argentina y sus F-16: Confirman cómo será el entrenamiento de los pilotos en Top Aces

El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16, explicaron. El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16, explicaron.

Desde Top Aces, destacaron el despliegue del entrenamiento en bases locales como un diferencial clave para poder habitar desde cero el entorno operacional real. “Al desplegar a nuestros instructores experimentados directamente en Argentina, brindamos capacitación integral desde el nivel básico hasta el de instructor, optimizando la competencia y el progreso de los estudiantes para ofrecer de manera eficiente una solución rentable y operativamente relevante que apoya directamente los objetivos de defensa nacional de Argentina”, indicaron desde la empresa.

f16 2 Los pilotos argentinos y un entrenamiento extranjero.

Cuándo llegan más aviones

Cabe recordar que en diciembre de 2025 arribaron al país los primeros seis ejemplares de F-16 Fighting Falcon Block 15 MLU adquiridos a Dinamarca. Las aeronaves arribaron a la localidad cordobesa de Las Higueras, en el Gran Río Cuarto, donde se mantendrán desplegadas hasta tanto estén completas las obras de la Brigada Aérea de Tandil.

El acuerdo con el país europeo y los Estados Unidos comprendió un total de 24 unidades. Con seis por año incorporándose hasta el 2028, para el 2026 puede esperarse el arribo de un nuevo lote que vaya completando la totalidad de la flota.

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