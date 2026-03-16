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Argentina y sus F-16: Confirman cómo será el entrenamiento de los pilotos en Top Aces

La empresa canadiense Top Aces confirmó el contrato con Argentina por 33 millones de dólares. Los pilotos de F-16 se formarán en bases locales.

16 de marzo de 2026 - 12:10
Entrenamiento extranjero para los pilotos de Argentina de los F-16.&nbsp;

Entrenamiento extranjero para los pilotos de Argentina de los F-16. 

El acuerdo, facilitado por el programa de Ventas Militares al Extranjero del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, comprende una erogación de 33 millones de dólares por un servicio plurianual de entrenamiento específico para el sistema F-16. La intención es lograr la parte más alta de la estructura formativa, para luego trasladar los conocimientos a las bases locales, Área Material Río Cuarto y la Brigada Aérea de Tandil posteriormente.

Este acuerdo se alinea con la adquisición por parte de Argentina de aviones F-16 de alto rendimiento del Reino de Dinamarca, lo que representa un paso importante en la modernización de la capacidad de combate aéreo del país. A medida que se entreguen las aeronaves, el programa de entrenamiento de Top Aces garantizará que los pilotos argentinos estén preparados para una transición rápida y segura a las operaciones de primera línea con F-16, explicaron desde Top Aces. Este acuerdo se alinea con la adquisición por parte de Argentina de aviones F-16 de alto rendimiento del Reino de Dinamarca, lo que representa un paso importante en la modernización de la capacidad de combate aéreo del país. A medida que se entreguen las aeronaves, el programa de entrenamiento de Top Aces garantizará que los pilotos argentinos estén preparados para una transición rápida y segura a las operaciones de primera línea con F-16, explicaron desde Top Aces.

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Las versiones iniciales del contrato indicaban que la formación tendría lugar en la filial estadounidense de Top Aces. Sin embargo, se avanzó en tratativas para que el entrenamiento ocurra en territorio argentino.

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Los F-16 de Argentina.&nbsp;

Los F-16 de Argentina.

Cómo van a entrenar los pilotos de los F-16

Según el comunicado de Top Aces, el programa comprende varias fases para el personal asignado. Con cursos de evolución, el camino a seguir consta de formación como la calificación inicial, el Entrenamiento de Calificación de Misión, la Promoción a Líder de Vuelo y la Promoción a Piloto Instructor.

El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16, explicaron. El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16, explicaron.

Desde Top Aces, destacaron el despliegue del entrenamiento en bases locales como un diferencial clave para poder habitar desde cero el entorno operacional real. “Al desplegar a nuestros instructores experimentados directamente en Argentina, brindamos capacitación integral desde el nivel básico hasta el de instructor, optimizando la competencia y el progreso de los estudiantes para ofrecer de manera eficiente una solución rentable y operativamente relevante que apoya directamente los objetivos de defensa nacional de Argentina”, indicaron desde la empresa.

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Los pilotos argentinos y un entrenamiento extranjero.&nbsp;

Los pilotos argentinos y un entrenamiento extranjero.

Cuándo llegan más aviones

Cabe recordar que en diciembre de 2025 arribaron al país los primeros seis ejemplares de F-16 Fighting Falcon Block 15 MLU adquiridos a Dinamarca. Las aeronaves arribaron a la localidad cordobesa de Las Higueras, en el Gran Río Cuarto, donde se mantendrán desplegadas hasta tanto estén completas las obras de la Brigada Aérea de Tandil.

El acuerdo con el país europeo y los Estados Unidos comprendió un total de 24 unidades. Con seis por año incorporándose hasta el 2028, para el 2026 puede esperarse el arribo de un nuevo lote que vaya completando la totalidad de la flota.

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FUENTE: Urgente 24

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