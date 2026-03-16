La integración del sistema de aviones caza F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina tendrá un paso importante en la formación de pilotos instructores. Con el contrato confirmado por la empresa canadiense Top Aces, el personal militar nacional podrá iniciar próximamente el proceso de entrenamiento por dos años.
US$33 MILLONES
Argentina y sus F-16: Confirman cómo será el entrenamiento de los pilotos en Top Aces
La empresa canadiense Top Aces confirmó el contrato con Argentina por 33 millones de dólares. Los pilotos de F-16 se formarán en bases locales.
El acuerdo, facilitado por el programa de Ventas Militares al Extranjero del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, comprende una erogación de 33 millones de dólares por un servicio plurianual de entrenamiento específico para el sistema F-16. La intención es lograr la parte más alta de la estructura formativa, para luego trasladar los conocimientos a las bases locales, Área Material Río Cuarto y la Brigada Aérea de Tandil posteriormente.
Las versiones iniciales del contrato indicaban que la formación tendría lugar en la filial estadounidense de Top Aces. Sin embargo, se avanzó en tratativas para que el entrenamiento ocurra en territorio argentino.
Cómo van a entrenar los pilotos de los F-16
Según el comunicado de Top Aces, el programa comprende varias fases para el personal asignado. Con cursos de evolución, el camino a seguir consta de formación como la calificación inicial, el Entrenamiento de Calificación de Misión, la Promoción a Líder de Vuelo y la Promoción a Piloto Instructor.
Desde Top Aces, destacaron el despliegue del entrenamiento en bases locales como un diferencial clave para poder habitar desde cero el entorno operacional real. “Al desplegar a nuestros instructores experimentados directamente en Argentina, brindamos capacitación integral desde el nivel básico hasta el de instructor, optimizando la competencia y el progreso de los estudiantes para ofrecer de manera eficiente una solución rentable y operativamente relevante que apoya directamente los objetivos de defensa nacional de Argentina”, indicaron desde la empresa.
Cuándo llegan más aviones
Cabe recordar que en diciembre de 2025 arribaron al país los primeros seis ejemplares de F-16 Fighting Falcon Block 15 MLU adquiridos a Dinamarca. Las aeronaves arribaron a la localidad cordobesa de Las Higueras, en el Gran Río Cuarto, donde se mantendrán desplegadas hasta tanto estén completas las obras de la Brigada Aérea de Tandil.
El acuerdo con el país europeo y los Estados Unidos comprendió un total de 24 unidades. Con seis por año incorporándose hasta el 2028, para el 2026 puede esperarse el arribo de un nuevo lote que vaya completando la totalidad de la flota.
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