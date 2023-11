"Milei a mí no me abrió el vidrio, pero que venga ella", cerró Tinelli recordando la vez que el libertario no accedió a bajar el vidrio del auto en el que fue a buscar a Fátima al piso.

Marcelo Tinelli sobre la victoria de Javier Milei: "Le deseamos toda la suerte del mundo, ojala seamos los argentinos mas unidos que nunca" #Bailando2023 pic.twitter.com/OAez4DND7v — Juan Cuenca (@jucuenca) November 21, 2023

Sin embargo, a medida que el conductor se expresaba la cámara reparó en las caras serias de Moria Casán, Marcela Feudale y Carolina Pampita Ardohain. Recordemos que Casán en pareja con Pato Galmarini, padre de Malena Galmarini, se autodefinía como "suegrastra" de Sergio Massa y realizó una fuerte campaña a favor de él.

Lo último fue un grupo de WhatsApp haciéndole lobby al ex candidato a presidente de Unión por la Patria. "Hola gente, ¿cómo están? Los invito a que banquemos a Sergio Massa. Se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de Elección. Vamos que ganamos. Únanse al grupo de WhatsApp, inviten a todos y vamos que ganamos", aseguraba Casán en un video apoyando a Massa.

Mientras que tras las PASO, Pampita en una entrevista con LAM, arremetió duramente contra Milei. La modelo visitó el programa de Ángel de Brito y se encargó de disparar contra el actual presidente: "No sé si ese es el país que yo quiero para mis hijos y mi familia a futuro, es una de las cosas que más me preocupan de Milei. Si cumple alguna de esas cosas que dijo es peligroso".

image.png

A principios de octubre, Javier Milei fue a buscar a Fátima al Bailando 2023. El libertario se había quedado esperándola adentro de un auto cuando Tinelli se acercó y quiso hablar con él. "Perdón, buenas noches, ¿puede bajar el vidrio? ¿Es el candidato presidencial? ¿Puedo abrir la puerta?", preguntó el conductor colocando el micrófono por el espacio que había en la ventana.

Sin embargo, pese al intento de Marcelo Tinelli, Milei no accedió a bajar la ventanilla ni se bajó del auto. "Sólo vine a buscar a Fátima, dale", le respondió.

"¿Podés bajar el vidrio? Te saludo y te dejo?", insistió nuevamente Tinelli. Por su parte, el en ese entonces diputado puso cara de fastidio y exclamó: "Dale, Marcelo. Es otro momento". Recién entonces, el presentador regresó al estudio junto a Fátima.

Milei pasó por Fátima a lo de Tinelli y no le bajó el vidrio del auto. pic.twitter.com/DLNsWUPRmN — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 4, 2023

