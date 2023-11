Tras polémica, Jorge Rial apuntó contra Pamela David

"Hace tiempo que está esa especulación sobre Larreta integrado con Massa, el tema es que Pamela David que es la esposa de Daniel Vila que es amigo personal de Massa, según ella estuvieron ayer reunidos", sumó Rial.

"Se lo mandaron a poner. Si hay algo que Pamela no es, es bol..." A mi personalmente, yo te soy sincero a mi me hacía cambiar el voto. Yo lo leí varias veces y dije la pucha", disparó.

Por su parte, Brancatelli sumó "A mi no me molestaría que Larreta se sume al gobierno de Massa". Y agregó: "Ahí alguien le pidió. La lectura es el que vota a Massa ya no va a cambiar el voto, necesitamos un poquito más. Es buscar el voto del indeciso".

"A mi no me hizo ruido Larreta, me hizo ruido la amistad de Massa, cada vez que tuve que votar a Massa hacía así (gesto de poner y sacar la boleta). A mi no me gustó nada. Si se le ocurrió eso está pésimo. Creo que los presidentes no tienen que ser amigos de los empresarios", cerró tajante Rial.

