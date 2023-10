Milei es caos políticamente y es caos en esto también, apuesta al caos. A que los periodistas no puedan aburar tranquilos, los fanáticos que van a verlo porque los convocan Milei es caos políticamente y es caos en esto también, apuesta al caos. A que los periodistas no puedan aburar tranquilos, los fanáticos que van a verlo porque los convocan

image.png Jorge Rial formó parte de la cobertura de C5N de las elecciones.

"Es la imagen del país que viene si gana Milei. Es el caos", reafirmó Rial.

"Esperemos que eso no ocurra", acotó Trujillo, aunque rápidamente aclaró: "Al menos el caos, que gane el que tenga que ganar, esto es una democracia. Pero el caos no". Pese al intento de imparcialidad que intentó su compañera, Rial exclamó sin titubeos:

Después no vengamos con el diario del lunes, el diario del lunes ya lo tenemos. Sabemos lo que va a pasar. No quiero ahondar más. Todavía queda bastante tiempo, seamos cautos y seamos responsables a la hora de meter el voto

Lo curioso con estos dichos de Rial es que, tan sólo algunas horas atrás, su colega Antonio Fernández Llorente había criticado en la misma señal a aquellos portales que habían roto la veda electoral.

