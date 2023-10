No habían pasado más de diez minutos desde este momento cuando la panelista Ana Rodríguez Correa aventuró: "Creo que podemos confirmar que Ramiro Marra se habría quedado dormido". Sin embargo, Gabriele aclaró que la agenda que le habían enviado sostenía que el candidato libertario sufragaría alrededor de las 9:30.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1716082839769223421&partner=&hide_thread=false Ramiro Marra votó en Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/BkLxQ7d89l — Corta (@somoscorta) October 22, 2023

Pese a esto, desde el estudio continuaron mostrándose curiosamente inquietos ante la ausencia de Marra. "Vamos a buscarlo a la puerta. Porque ustedes están muy nerviosos, yo también", dijo el cronista debido a la insistencia de sus compañeros.

A las 9:38 finalmente Marra se apersonó para votar junto al militante de La Libertad Avanza, Mariano Pérez, quien se encargaba de transmitir vía streaming el momento. Puesto que el candidato cayó con las manos vacías, los periodistas del Grupo Indalo comenzaron con una serie de cuestionamientos.

"No llevó facturas Marra. Si fuera por Marra la mesa estaría con hambre, si por Marra dependiera me parece bastante adicto al codo. Tiene un cocodrilo en el veterinario", argumentó Fernández Llorente, a lo que su compañera Valentina Caff acotó: "La lógica sería que cada uno se pague las suyas". "Es coherente con su pensamiento", completó Rosalía Costantino.

En última instancia, una vez que salió del cuarto oscuro, Marra se refirió a una agresión que recibió por parte de una persona, a la cual tildó automáticamente de "militante kirchnerista". De más está decir que desde C5N aprovecharon esas declaraciones. Fue Fernández Llorente quien tomó la posta y espetó:

Acaba de romper la veda electoral. Hablar de kirchnerismo, de esto y de lo otro. Pero bueno, en la Argentina no se respeta mucho porque no está legislado sobre redes sociales (...) Pero un candidato que la rompa, es un poquito extraño Acaba de romper la veda electoral. Hablar de kirchnerismo, de esto y de lo otro. Pero bueno, en la Argentina no se respeta mucho porque no está legislado sobre redes sociales (...) Pero un candidato que la rompa, es un poquito extraño

Uno de sus compañeros se sumó a la crítica: "Los candidatos intentan no romper la veda, y en la mayoría de los casos lo hacen los que tienen prácticas democráticas aceptables. Hay algunos que no las tienen y lo acabamos de ver, es inaceptable lo que acabamos de ver. Es una vergüenza la ruptura de la veda que acaba de hacer el candidato a Jefe de Gobierno".

---------

Más contenido en Urgente24:

Incertidumbre, singularidades y segregacionismo político

Mercados y empresarios pymes paralizados (lo máximo posible)

Elecciones presidenciales 2023: Comenzaron las votaciones para elegir presidente

Dónde y cuántos argentinos votarán en el exterior