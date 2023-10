Las singularidades abundan. En primer término, el presidente saliente, Alberto Fernández, no buscará su reelección. No porque no lo haya querido ni porque la Constitución se lo impidiera. No lo hará porque su impopularidad es tal que se vio obligado a no postularse, a lo que hay que agregar los enconos internos entre los socios del exFrente de Todos, hoy Unión por la Patria (UP), que también volvieron inviable una candidatura del Presidente. El devenir de Fernández lo deja en una posición en la historia aún más endeble que la de Mauricio Macri, quien sí compitió por su reelección en 2019, pero con resultado adverso, aunque alcanzando más del 40% de los votos.