Luego de remarcar que la imitadora estaba con vómitos, todo el estudio especuló con un posible embarazo, y Luis Ventura expresó: "Lo que dije la semana pasada es que el rumor que se venía es el embarazo. Si es cierto o no es otra historia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1715431454262333876&partner=&hide_thread=false Falso https://t.co/ZeoNGIXk4U — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 20, 2023

De esta manera, la panelista de Lanata sin filtro se explayó sobre este tema ante la pregunta directa de Jorge Lanata. "¿Cómo que Fátima Flórez está embarazada?", preguntó el conductor. Calabró procedió entonces a explicarle que tal rumor había surgido a raíz de las elucubraciones que se dieron en el estudio del ciclo de América TV.

Sin embargo, la periodista fue a buscar a las fuentes oficiales:

Le escribí a la señora Fátima Florez, por supuesto. Me clavó el visto de una manera. El tema es que ella suspendió su agenda laboral, los compromisos, las conferencias de prensa. Bueno, me clavó el visto. Le escribí a Javier Milei y me dice, '¿Están locos?'

Posteriormente, cuando levantaron esta noticia en Intrusos, Ángel de Brito citó un tweet a través de su cuenta de Twitter y reveló su información con un contundente "falso". Además, el conductor de LAM destacó que, pese a lo que comenzó a circular en Twitter, Calabró en ningún momento se refirió a la veracidad del supuesto embarazo, sino por el contrario, lo desmintió.

-------

Más contenido en Urgente24:

Las votantes de Javier Milei que desconcertaron a A24 y C5N: "¿Y el subsidio?"

Israel cerraría Al Jazeera por 'propagandear' a Hamás

SanCor: ATILRA levantó el paro, pero igual se derramó leche

El restaurante de campo de Buenos Aires más famoso por su parrillada