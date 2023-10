La iniciativa de Gutiérrez plantea incorporar como artículo 14 bis al Código Electoral Nacional que “todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina, deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos”.

"El presidente es quien conduce el destino de todos los ciudadanos, por eso es indispensable que se encuentre en perfectas condiciones psicológicas”, remarcó en su proyecto.

Psicofísico: Bullrich y Milei habían rechazado la propuesta

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, había rechazado tajantemente el pasado viernes 13/10 esta iniciativa, lanzando una chicana a Sergio Massa.

"Deberíamos cambiar la Constitución. No me parece una buena idea, porque está bien que para un trabajo te pidan pero la Constitución nuestra dice que cualquier ciudadano puede ser Presidente, deberíamos cambiar la Constitución", sostuvo Bullrich en una entrevista con el canal de YouTube República Z.

Y agregó, con ironía: "Dudará de sus propia capacidad psicotécnica". En este sentido, redobló la apuesta contra Sergio Massa al señalar que "podrá aprobar un psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía".

Por su parte, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, también había ironizado sobre el psicofísico a candidatos presidenciales. "Si él está pidiendo un examen psicotécnico yo diría que por lo menos rinda un examen de economía para ser ministro", chicaneó.

Luego, en una entrevista con radio Continental, calificó esa iniciativa como un "lindo desafío".

"Qué lindo desafío si pudieran hacerlo, como he trabajado en varias empresas privadas estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que los que están en política no han dado", sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

En la entrevista, Milei dijo que esos cuestionamientos son parte de una campaña en su contra. "Me están descalificando porque a alguna persona se le ocurrió criticarme por pensar distinto, porque no adhiero a la agenda 2030, no adhiero al marxismo cultural, no adhiero a lo políticamente correcto y respeto a la matemática, a la lógica".

