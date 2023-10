Combustibles: "El precio está liberado" y anticipan aumentos

Se habla de congelamiento, pero en realidad son acuerdos entre las petroleras y los gobiernos. Pero no hay un decreto. No vemos ninguna firma. Desde nuestra cámara estamos siempre verificando y no hay tal congelamiento Se habla de congelamiento, pero en realidad son acuerdos entre las petroleras y los gobiernos. Pero no hay un decreto. No vemos ninguna firma. Desde nuestra cámara estamos siempre verificando y no hay tal congelamiento