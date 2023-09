Desabastecimiento: Ya hay carteles por falta de combustibles

La demanda está focalizada en el gasoil común y en la nafta súper por sobre el resto. En este contexto, Pirri, quien también es tesorero de la Confederación de entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), dijo:

Los consumidores deambulan por todas las estaciones de servicio buscando el combustible más barato hasta que por ahí no consiguen en ninguna y terminan cargando el premium Los consumidores deambulan por todas las estaciones de servicio buscando el combustible más barato hasta que por ahí no consiguen en ninguna y terminan cargando el premium

image.png El tesorero de CECHA afirmó que el desabastecimiento de combustible se registra en todas las estaciones de servicio de todas las banderas, y en menor medida, en las de YPF.

Esto pasa en todas las estaciones de todas las banderas. Quizá un poco menos en YPF por la poca distancia que tenemos con la refinería, esto hace que el abastecimiento por más que sea cuentagotas, lo tengamos en pocas horas

Según Pirri, ya han hecho "los reclamos correspondientes. Por un lado, a las compañías para que mejoren la entrega. Y, por otro lado, nuestro presidente de la Confederación tiene diálogo diario con la Secretaría de Energía, y se están haciendo los planteos regionales".

"Hay zonas mucho peor que la nuestra. Un caso es Córdoba y otro es la zona de Misiones, por el tema de la cercanía limítrofe con los otros países donde está muchísimo más caro el combustible y donde realmente la gente migra hacia los surtidores argentinos buscando un menor costo", contó Pirri al mencionado medio.

Para terminar, dijo:

Creemos que hasta que no se modifiquen los precios en los surtidores, vamos a seguir padeciendo esto. No podemos hablar de un desabastecimiento, pero sí de un problema de abastecimiento crónico donde las estaciones de servicio tenemos nuestras mangueras cruzadas Creemos que hasta que no se modifiquen los precios en los surtidores, vamos a seguir padeciendo esto. No podemos hablar de un desabastecimiento, pero sí de un problema de abastecimiento crónico donde las estaciones de servicio tenemos nuestras mangueras cruzadas

Menor plazo para acreditar pagos con tarjeta

image.png Desde CECHA se mostraron agradecidos con las gestiones de Flavia Royón.

Por otro lado, desde CECHA celebraron la resolución del Banco Central que planteó una reducción del plazo de acreditación de pagos con tarjetas de crédito en favor de las estaciones de servicio.

Según la resolución del BCRA, las estaciones de servicios que sean micro o pequeñas empresas o cuyo titular sean personas humanas tendrán acreditado en 5 días hábiles el importe de las ventas efectuadas en un pago con tarjeta de crédito, en lugar de los ocho días que rige la norma hasta el momento, y la medida estará vigente a partir del 15 de octubre Según la resolución del BCRA, las estaciones de servicios que sean micro o pequeñas empresas o cuyo titular sean personas humanas tendrán acreditado en 5 días hábiles el importe de las ventas efectuadas en un pago con tarjeta de crédito, en lugar de los ocho días que rige la norma hasta el momento, y la medida estará vigente a partir del 15 de octubre

Cabe recordar que actualmente, el plazo de acreditación suele tardar de 10 a 15 días, refirió la entidad.

CECHA comunicó que "tras un arduo proceso de negociaciones, demandas judiciales, y reuniones con autoridades nacionales, la Confederación de Entidades del Comercio e Hidrocarburos de Argentina (CECHA), con el apoyo de FECRA, logró que se haga realidad uno de los principales reclamos: reducir los plazos de acreditación de pagos con tarjetas de crédito para con las estaciones de servicio de todo el país".

El presidente de CECHA, Isabelino Rodríguez, manifestó que "es una medida esperada y que celebramos porque trae un poco de alivio al sector que vive una situación crítica producto del congelamiento y retraso de precios en los surtidores, la alta inflación y los aumentos paritarios que están por encima de los ingresos que percibe cada estación".

Y remarcó:

Queremos agradecer especialmente las gestiones de la secretaría de Energía, Flavia Royón, que siempre nos recibió, escuchó nuestros reclamos y colaboró para que esta medida sea posible. Esperamos seguir trabajando juntos en la misma línea para buscar soluciones a los problemas estructurales que afectan a las estaciones de servicio Queremos agradecer especialmente las gestiones de la secretaría de Energía, Flavia Royón, que siempre nos recibió, escuchó nuestros reclamos y colaboró para que esta medida sea posible. Esperamos seguir trabajando juntos en la misma línea para buscar soluciones a los problemas estructurales que afectan a las estaciones de servicio

Más noticias de Urgente24

"Hace 10 años que digo que el Salario no es Ganancia"

USA: Lingotes de oro en el pasillo del supermercado

Para Javier Milei: China cerró el grifo de galio y germanio

El Senado aprobó cambios en Ganancias (4ta. categoría)

Patricia Bullrich caminó territorio de Schiaretti