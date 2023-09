Patricia Bullrich caminó territorio de Schiaretti

La “patoneta” comenzó la marcha en Villa María, tercera ciudad más grande de la provincia, donde el domingo habrá elecciones.

Competirán 10 candidatos pero la compulsa está entre el Legislador Darío Capitani, de Juntos por el Cambio, y el peronista Eduardo Acastello.

Encuestas varias condicen en una polarización entre Massa y Milei, sin embargo Bullrich resaltó

Nosotros no tenemos números porque siempre los números nos dieron al revés. Hoy las encuestas son instrumentos de campaña, no son más un método con el que se mide la realidad y se palpa a la gente Nosotros no tenemos números porque siempre los números nos dieron al revés. Hoy las encuestas son instrumentos de campaña, no son más un método con el que se mide la realidad y se palpa a la gente

luego le dijo a su hombre de confianza “te pido Darío que no mires las encuestas porque no sirven para nada".

Luego agregó

“Juntos por el Cambio es la única fuerza confiable. Nunca en la historia tuvimos los gobernadores que tenemos ahora y mayorías parlamentarias. Tenemos todo lo que hay que tener para gobernar. Tenemos fuerza, el coraje y el temperamento. Tenemos equipo como a Carlos Melconian en economía y el apoyo de toda la fuerza institucional para gobernar”.

El punto siguiente fue Bell Ville, en un parador sobre la autopista AU9, donde la recibieron intendentes y militantes de todos los partidos que integran el frente electoral.

Antes de votar el actual intendente radical, Carlos Briner, sostuvo: “Después del domingo vamos a salir a buscar el voto útil y trabajaremos para acompañar a Patricia para la presidencia”.

Más contenido en Urgente24

Hidrovía: Cede Argentina y deja el conflicto a otro Gobierno

Juan Schiaretti liquidó a Massa por pobreza (Córdoba 39%)

Kovadloff reedita campaña del miedo contra Milei: ¿Cuánto dura?

Golpe a Joe Biden: 1era audiencia Impeachment/Juicio Político