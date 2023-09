“La tergiversación de las palabras; sentarse con quien luego vas a traicionar; levantar el dedo acusatoriamente contra quien luego termina siendo tu aliado. Estos procedimientos evidencian ambición”, completó.

Sobre la aparición de Milei en el escenario político y su porcentaje de votos reconoció su sorpresa: “La autocrítica inmediata que me hice fue ‘qué no vi’. No vi los efectos degradantes de una democracia incumplida. Me concentré en la lucha de un peronismo que quiere sostenerse en el Poder a cualquier precio y una candidata que quiere restaurar la República”.

Sobre a quién ve en Milei si es a un demócrata u otra cosa, aseguró: "temo otra cosa". "Este hombre es voluble", acotó. y explicó: " Yo le temo porque creo que es fortuito, azaroso, temperamental. Cuando uno eleva mucho la voz es para escucharse".

"Me angustia y me preocupa", puntualizó y abundó: "Me encuentro ante un hombre que me dice que el pasado no tiene porvenir y que es necesario volver al primer día. Esto se llama apocalipsis".

“El proyecto de Milei no es de república, sino de un Estado fuerte jibarizado por la voluntad de poder de un hombre que reniega de la República y que me llevaría a preguntarme cuánto puede durar porque no le veo estructura para sostenerse...", concluyó.

