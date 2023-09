El jueves de CFK no es el jueves de Sergio Massa

el apoyo de los 31 senadores nacionales de Unión por la Patria , que integran 2 bloques;

4 peronistas disidentes que conforman el bloque Unidad Federal , alineados con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti .

el respaldo de Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, cada uno de ellos al frente de un monobloque.

De confirmarse este escenario, no será necesaria la presencia de los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio.

Los senadores nacionales de JxC insistirán en que la iniciativa es "electoralista" y que profundizará el desequilibrio de las cuentas públicas.

Conceptualmente un error de los seguidores / imitadores de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Carlos Melconián. Han renunciado al voto de clase media que goza del beneficio de esa medida.

La aprobación el jueves 29/09 provocará el acto del viernes 30/09, cuando Sergio Massa será el único orador de un acto que convocó la CGT a las 14:00 frente al Congreso para festejar la aprobación de este proyecto y renovar el apoyo del sindicalismo a Massa, que le ha concedido un renovado protagonismo electoral a la rama sindical del PJ.

La iniciativa reforma el Impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

En el caso de las remuneraciones mayores a 15 SMVM, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

El proyecto también determina el valor del SMVM al 01/01 y su actualización a 01/07.

Figueroa

En cuanto al tema que compete al Poder Judicial y también varios gobernadores, la Cámara de Senadores tratará los acuerdos para la designación de 33 magistrados, entre ellos la camarista de Casación, Ana María Figueroa, cuya jubilación fue confirmada por la CSJN al cumplir la edad para su edad previsional.

CFK mandó a negociar canjes de magistrados con los oposiores.

"Mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con tranquilidad que en mi Gobierno ningún trabajador va a pagar el Impuesto a las Ganancias", dijo Massa en Neuquèn en un acto en Vaca Muerta (Provincia de Neuquén).

"Tenemos el compromiso: vamos a cuidar la caja de jubilaciones, vamos a defender la educación pública y el derecho a la universidad gratuita. Vamos a defender los derechos de los trabajadores", dijo Massa.

Pero CFK espera algo diferente de la sesión.

El pliego para que la camarista Figueroa pueda continuar en su cargo es un tema controversial con la CSJN.

Según el jefe del interbloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, José Mayans, "la Corte era consciente de que había un tratamiento en el Senado. Se trata de pliegos que han pasado por la comisión y no presentan impugnaciones. Tampoco existen solicitudes por parte del Ejecutivo para retirar el pliego. No podemos descartarlo, a menos que lo solicite algún senador y se someta a votación, lo cual no ha sucedido".

Figueora, quien debía fallar en la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran imputados y procesados Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros, fue separada de su cargo por orden de la CSJN al cumplir 75 años.

Alquileres

Además, el Senado pondría en discusión el proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que también llegó de Diputados pero que volvería a la Cámara Baja en 2da. revisión.

El proyecto reduce de 3 a 2 años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada 4 meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

Es el tema que más importa a millones de electores argentinos pero el que menos interesa a los referentes político-partidarios en la Cámara Alta.

