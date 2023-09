Debate porteño: Cruces, chicanas y show para sumar votos

Marra, por su lado, cuestionó la gestión porteña y dijo que "es un asco la ciudad, se olvidaron de gestionar, ni hablar de las veces que rompen las veredas".

Luego, en un tema discutible para la ocasión, Santoro le preguntó a Marra sobre si pensaba "seguir recomendando comprar acciones" ahora que era diputado, el libertario dijo sufrió "persecusion política del kirchnerismo". Así se fueron dando los diálogos.

Durante su exposición, Biasi apuntó también contra el candidato libertario y puso en el medio la corrupción como en el caso “Chocolate”.

“¿Sabes lo que es la corrupción? Lo de Chocolate. Vos no dijiste nada. Tu espacio no dijo nada. Estás metido en el asunto. Acusas a todos y a ustedes las listas se las armó el peronismo, hacéte cargo”, apunto la candidata de la izquierda.

“Me da miedo tu candidato a vicejefe de Gobierno. Es una persona que fue expulsada de la metropolitana, la federal y estuvo con la dictadura”, acusó la candidata a jefa porteña.

Como dijimos fueron varios los temas discutidos en el canal de la ciudad, como cuando Jorge Macri le preguntó a Marra acerca de su postura sobre el subsidio al sistema educativo.

“Desde mi postura, creo mucho en la educación de la gestión pública y privada, en el subsidio al sistema educativo. Me gustaría saber cuál es tu postura sobre el tema, sobre el subsidio”. De Macri a Marra.

Respuesta sin vueltas que llegó hasta Santoro

“Se habló de lo que nosotros decíamos de los vouchers. No los vamos a poner de movida. La idea es darle la plata a los alumnos y no a los establecimientos. Sé que mucha gente de Juntos por el Cambio nos van a acompañar en el proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento. A Santoro no le gusta eso”, aclaró Marra.

Sistema Político, Autonomía, Seguridad y Justicia

Ramiro Marra tuvo su tiempo y disparó hacia Juntos por el Cambio por las concurrentes de Larreta para la ciudad.

“Me sorprende que hayan puesto autonomía y sistema político en un mismo eje. Muchos quieren cambiar las reglas para tratar de perjudicar a ciertos candidatos. Pero vamos a hablar de lo importante”,

“La seguridad tiene que ser una realidad. Están matando a la gente, no nos dejan de robar. Cuando seamos gobierno, vamos a recuperar la calle”, agregó Marra.

Ley de alquileres

De Biasi, a Marra: “¿Cómo va a hacer un trabajador para alquilar?”

Personalizó. “Ramiro, propones que no haya regulación para los alquileres, que todo siga igual como hasta ahora. Fuiste accionista de IRSA, estuviste con los negociados. ¿Cómo va a hacer un trabajador para alquilar”,

Hábil el economista contestó:

“Me la dejan fácil. Yo tuve el 00000,01% de acciones de IRSA. Soy minoritario y se trata de empresas públicas. Fomento el desarrollo productivo y el trabajo"

Después retrucó duro "Vos vivís de los pobres. Yo trabajo en el mercado de capitales. Pero obvio que no lo sabes, si cortas calles. Tenes que cambiar las posturas. Hacete kirchnerista mejor”,

Otro intercambio Marra, a Santoro: “¿Vas a derogar la ley de alquileres?”

Marra reclamó una batería de medidas para abordar la cuestión de los alquileres, después le dijo a Santoro.

“Me sorprende que te hayas presentado a candidato a jefe de Gobierno. Sos un caradura. Seguís insistiendo en hacer regulaciones cuando sabés que son el problema. ¿Vas a derogar la ley de alquileres?”, preguntó el candidato libertario.

Santoro volvió sobre medidas de la CNV a Marra

“Vivís agrediendo. Te haces mal. Has pasado malos días, insistís en que te persiguen. Pero a vos la Comisión Nacional de Valores te sancionó por no rendir el examen de idoneidad. Había hasta recuperatorio y no te presentaste. No te interesa la ciudad, sólo tus seguidores en redes sociales”, acusó Santoro.

La respuesta fue de las más sonadas

“Leandro, no tees ni idea de lo que es el desarrollo. Yo como emprendedor si sufrí a Juntos por el Cambio. ¿En serio me venía a hablar del examen? Tengo 23 años de experiencia. ¿No queres hablar de las cagadas que se mandó tu Gobierno? ¿Vos decís que pasé malos días? A mí me persiguieron en los últimos días porque dije que quería bajar Paka Paka”, afirmó Marra.

Leandro Santoro: “Los alquileres no tienen que estar más en dólares”

A su turno, Santoro remarcó

“El problema de alquileres es un problema global, pero más en la Ciudad. Y no se hace nada para ayudarlos. Construyen departamentos de lujo pero no te ayudan a vos. Hay que articular una batería de políticas públicas”, indicó Santoro.

“No hay una medida que de una mano a los inquilinos. Hay que crear parques públicos de viviendas. Los alquileres no tienen que estar más en dólares”, destacó el candidato porteño de Unión por la Patria. Macri acotó “Santoro miente, como hacen todos los kirchneristas”

debate-los-cuatro-candidatos-jefe-gobierno-porteno.webp Las discusiones por momentos subieron de tono, el más calmo fue, Jorge Macri.

Pero la cosa no quedó ahí

Luego de la exposición de Macri, en el bloque de Vivienda, Santoro cruzó al candidato de JxC

“Cuando asumiste en Vicente López, decías que las excepciones al código de planeamiento eran un delito. Y después sancionaste 500. ¿Cómo sabemos que no vas a hacer lo mismo en la Ciudad?”, cuestionó Santoro.

Un Macri contundente respondió: Santoro miente, como hacen todos los kirchneristas”.

¿Cómo justificas esto?”: Le dijo Macri a Biasi sobre la propiedad privada

Tras la exposición de Biasi, Macri tomó la palabra y preguntó: Vos defendes los derechos de un trabajador a ser propietario de una vivienda pero atacas al propietario actual. ¿Cómo justificas esto?”.

"Te mata la inflación, te matan con Ganancias. No me meto con los propietarios. Me meto con tus amigos, los especuladores financieros”, replicó Biasi.

Los candidatos retoman el debate y abren el bloque vinculado al eje de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Urbano.

La primera en tomar la palabra fue Vanina Biasi con críticas a la gestión del Pro.

“El macrismo le entregó la ciudad a personas como Calcaterra y Caputo, especuladores inmobiliarios. No se puede alquilar en la Ciudad. Y además no cooperan con el medioambiente”,

“Y no lo hizo solo el macrismo. Todo este plan de entrega lo llevaron adelante también con el bloque peronista. Hicieron votaciones conjuntas para reventar la Costanera y ceder tierras de los ferrocarriles”, cerró Biasi, con críticas al oficialismo.

Salud y educación

Biasi y la educación: “Hay que dejar de retrotraer el presupuesto de la Ciudad”

“Hay que dejar de retrotraer el presupuesto de la Ciudad, no invierten en infraestructura, hay ratas en las escuelas”, resaltó Biasi al momento de exponer sobre educación.

“No es que los docentes tengan que parar porque no cobren un mango o el Gobierno no los escuche, paran por todo esto que vengo a mencionar”, aclaró la candidata del Frente de Izquierda.

"Un carguito"

Marra también cuestionó a Santoro luego de su exposición. “No te importan los docentes, Santoro. Los profesores cobran dos pesos. Si era una chicana lo de recién, haces que los votantes se den cuenta de que son también de izquierda. No te importan los porteños, solo estás esperando tú próximo carguito”, acusó el candidato libertario. ¿y los docentes? Cobran menos en la Ciudad que en las otras provincias. Para nosotros, el Estado tiene que tener un rol primordial en esto”, completó Marra.

Santoro, sobre Educación: “No es una prioridad para el Pro. El presupuesto destinado para ellos cayó un punto por año. Esto se tiene que terminar”, remarcó Santoro.

“Se gastan $14 mil millones en publicidad y mucho menos en infraestructura. Necesitamos más escuelas, ampliar la oferta de la jornada doble en el sur de la Ciudad, fortalecer lo bachilleratos. Y para los profesorados, salir de la emergencia docente”, señaló el candidato porteño de Unión por la Patria.

Hospitales colapsados

¿Tenes alguna solución para eso?”: Marra a Macri por los “hospitales colapsados”

Tras la exposición de Macri, Marra replicó

“Los hospitales de la Ciudad están colapsados por gente que viene de la Provincia, gente del terruño de Kicillof que es amigo de Santoro. ¿Tenes alguna solución para eso?”, preguntó Marra a Macri.

“La primera solución que tengo es que gane Grindetti y no Kicillof. La solución es bastante más compleja que poner límites a esta cuestión. No hay soluciones mágicas. Hay gente de la ciudad que estudia por ejemplo en la Provincia”, contestó Macri.

"Los turnos en los hospital y la disponibilidad en guardias. Queremos crear más centros de diagnóstico a lo largo de la Ciudad. Hay que descomprimir los hospitales”, completó Macri.

Feo momento: Biasi insultó a Marra

Durante su exposición, Ramiro Marra apuntó contra la candidata del Frente de Izquierda, Vanina Biasi. “Se abusan de los pobres. Hoy pasé por el Ministerio de Trabajo y había un piquete. Una mujer le daba de mamar en la calle”.

Rápidamente, la candidata lo interrumpió con un insulto: “¿Qué carajo te importa lo que hace la gente?”.

“Me importa lo que haces vos. Deja de meterte con los pobres. Lo que acabas de hacer es lo que soles hacer. Las propuestas después la pongo en redes sociales. Pero ya que te tengo acá, te digo: son unos delincuentes”.

Santoro fue contra los “negociados” en la Ciudad

El primero Leandro Santoro. “Este no es un debate entre Macri y Santoro. Es un debate que propone plantear un modelo de ciudad, si queremos una ciudad para los negociados o las personas”.

“Hablo de negociados porque en los últimos años hubo ventas de edificios públicos y terrenos, como el edificio del ministerio de Educación. La concesión es un escándalo. Pensa lo que son las grúas, y lo que fue la concesión de Costa Salguero”, agregó.

Ningún candidato desperdició toda oportunidad para sacarle electores a su contrincante aun hasta el final del debate.

Otro temas que hicieron ruido

Marra volvió a confrontar con el candidato de Unión por la Patria:

“Leandro, te aclaro que me estoy enfocando en vos porque estamos debatiendo el segundo lugar, según los sondeos de opinión que yo no pago, los debes pagar vos con los impuestos. Después voy a tener tiempo de debatir con Jorge Macri, ahora es con vos”.

“Esto es un mano a mano”, siguió Marra y advirtió: “¿Sabes de qué me doy cuenta? De que estás perdido en términos de seguridad, porque queres seguir controlando a la Policía.

RTX3H3RS_cabecera_taser.webp Así son las Taser cuestionadas por la Biasi

Taser

Marra a Santoro

"Ustedes ganan en las cárceles, nosotros en las comisarías. Los policías me dicen que quieren laburar y que ustedes los quieren controlar. Yo estoy a favor de las Taser, no sé cuál es el problema con las Taser, es más, estoy a favor de otras armas no letales que también hay que incorporar, porque si hay algo que hay que darle al personal de seguridad, aparte de mejores salarios, es equipamiento, capacitación y libertad de acción. También, por supuesto, sumar la tecnología que se está aplicando en otras partes del mundo. Esto es simple, nosotros vamos a hacer una cárcel porque están llenas las cárceles y todavía hay más gente para meter presos. Nosotros no tenemos miedo con eso”.

Santoro al televidente

Santoro expuso que en el debate se vieron modelos de Ciudad, una “que piensa solamente en los negociados o una Ciudad humana y sensible”.

Luego, el candidato habló sobre la voluntad de los candidatos en el debate que quieren “construir”, entre los que se incluyó, y los que “están más preocupados en descalificar y agredir”.

Mensaje a los seguidores de Lousteau

Le habló al electorado de Martín Lousteau, que “votó porque creía que en Buenos Aires hacía falta otra sensibilidad”. Y agregó

“Si pensas que en la Ciudad se necesita más amor, más corazón y sensibilidad, te pido en serio que tengas en cuenta que el 22 de octubre tenemos una última oportunidad de construir una sociedad más inclusiva”. Y remató: “Ayudáme a dar la sorpresa”.

Jorge Macri

El desafío es inmenso. En estos 16 años transformamos juntos esta ciudad de manera clara y contundente. Si miramos el país, esta ciudad siempre mejoró. Me apasionan los desafíos, me desafían los problemas que están por venir. Si logramos que Patricia Bullrich gane en la Nación, el trabajo será más fructífero. Gracias a los que eligen esta ciudad y a los kirchneristas que la agreden pero la eligen para vivir.

Vanina Biasi

“La situación de la Ciudad y la Argentina realmente es muy seria. Me parece importante destacar que en CABA está planteado un desafío importante: que es poder construir una seria oposición que desplace al macrismo, que ha gobernado durante 16 años y la ha colocado de espaldas a la población trabajadora, a sus mujeres, a la juventud. Nosotros no podemos perdernos y es clave discutir eso”.

A ello agregó: “El Frente de Izquierda viene a ocupar ese lugar porque el peronismo hasta ahora ha cogobernado y ahora se plantean otro cogobierno entre la libertad avanza y el macrismo. Por eso el FIT es la opción para todos los trabajadores de la Ciudad”.

Marra cerró así

"Sé que algunos me vieron enojados hoy, pero es porque no tengo ningún speech, no vengo acá a hablar del amor, porque esas cosas a mí me molestaban cuando estaba del otro lado de la pantalla, entonces, ahora que estoy acá les puedo decir las cosas en la cara a ellos".

"Mis propuestas no las pude desarrollar hoy porque me acotaron con los tiempos, seguramente las van a poder ver en las próximas horas en las redes sociales. Nosotros no vamos a pedir el voto por el amor, es un voto estratégico: Leandro Santoro no tiene posibilidades nunca de ganar un balotaje, yo sí. Leandro Santoro va a salir tercero, está muy nervioso por eso y por eso son las campañas sucias en mi contra".

