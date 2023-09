Javier Milei, Marc Stanley, Ricardo Roa, Guillermo Francos

Los periodistas, en su afán de simplificar, creen -y se equivocan... si lo sabrá Héctor Magnetto- en la descripción binaria del universo. Pero no hay compartimientos estancos en esa galaxia. Nada hay estratificado en la política, y mucho menos desde que las ideologías fallecieron.

Si Luis Barrionuevo pudo pasar de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, luego a Eduardo Duhalde y recientemente a Eduardo De Pedro, porque debía recuperar una obra social, ¿por qué Milei no podría recurrir a Barrionuevo cuando necesita organizar una fuerza de fiscalización mejor que en las elecciones PASO porque el 22/10 será "por los porotos"?

Por este tema los peronistas no atacan a Milei. En todo caso la ofensiva es por el recorte del gasto público y la modificación probable de la legislación prebendaria. Quienes embisten son los 'inmaculados' de Juntos por el Cambio, quienes presumen de ética política, no los de la UCR -que alguna vez 'compraron' la idea del 'Tercer Movimiento Histórico', redactada por el socialista Juan Carlos Portantiero- sino los del PRO, porque creen que nacieron sin mácula cuando Propuesta Republicana fue una coautoría de Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, por la que nunca se le reconoció su propiedad intelectual al 'Bulldog' sino que se le robó la criatura hasta que lo necesitaron ante la irrupción de Milei en escena.

Podría explicárselos, en la intimidad, Patricia Bullrich, quien fue de la Juventud Peronista, simpatizante de 'la Tendencia' y de Montoneros, cercana a Carlos Corach, luego a López Murphy, más tarde a Elisa Carrió, entonces a Fernando De la Rúa y al final Mauricio Macri, sin olvidar sus coqueteos con Javier Milei.

Pero algunos 'ortodoxos' se horrorizan cuando, quizás, no haya mucha diferencia entre 'la Casta' de Javier Milei y 'Síganme' de Carlos Menem -que Magnetto conoce bien porque estuvo en la Gobernación de La Rioja en las horas previas a la renuncia de Alfonsín, acariciendo el ego de quien asumía y le concedió el blanqueo de Radio Mitre, Canal 13, la expansión de Multicanal, las 2 bandas de frecuencias de telefonía móvil del interior, etc. etc.-.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1706546641874928115&partner=&hide_thread=false "Posición soberana": Candidata de izquierda en Argentina rechaza reunirse con el embajador de EE.UU.https://t.co/J4kVoNqv6u



La diputada Myriam Bregman envió una carta al diplomático Marc Stanley para explicar su negativa: "Somos antiimperialistas". pic.twitter.com/AvXmhdcvqz — RT en Español (@ActualidadRT) September 26, 2023

Casta vs. Casta

Guillermo Francos aterrizó con estridencias. Se encargó de ello su ex aliado hoy enemigo Mauricio Claver-Carone, quien lo culpa, en parte, por su caída del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La verdad de todo eso habría que preguntársela al ubicuo Gustavo Cinosi, quien ha regresado con muchos bríos según interactuaba horas atrás en la confitería Selquet. Pero, a falta de su testimonio, hay que reproducir la frase de Claver-Carone a La Politica Online acerca de Francos:

"Yo coincido con casi el 100% de sus ideas (N. de la R.: Javier Milei). Ojalá que sea fiel a sus ideas, y no tengo motivos para pensar que no lo hará, excepto por las dudas que genera su falta de trayectoria política. Yo no quiero que me desilusione. Pero me cuesta trabajo si está rodeado de personas como Francos. Alberto Fernández no mandó a Francos al BID porque fuera liberal o de derecha. Así como Trump tampoco me puso a mí a presidir el Banco por ser de izquierda. A él lo eligieron por ser un útil oportunista dispuesto a hacer el trabajo sucio a la izquierda. ¿Pero ahora resulta que es liberal y de derechas? Es ilógico".

Guillermo Francos le respondió vía La Nación:

"Yo fui convocado al BID por Gustavo Béliz porque él manejaba los organismos multilaterales de crédito. A mí me convocaron por mí, no por ser de un partido. Y trabajé para la Argentina. No pertenezco ni al PJ ni al kirchnerismo."

Rebobinemos: Gustavo Béliz fue aliado de Acción por la República / Domingo Cavallo, igual que Francos y Alberto Fernández. Luego de su paso por el gobierno de Néstor Kirchner y en medio de su disputa con el ex espía Horacio Stiuso, Béliz fue contratado por el BID; en días de Fernández Presidente, con Francos delegado en el BID, Béliz perdió la elección ante Claver-Carone.

En la entrevista, demostrando prudencia, Francos fue respetuoso con Sergio Massa, para ira de los 'halcones' de Patricia Bullrich, siempre impolutos como si Mauricio Macri no hubiese intentado seducir a Hugo Moyano cuando asumió en la Casa Rosada. Francos:

"No puedo decir nada personal, porque él conmigo ha sido absolutamente correcto. Y pudo haberme reemplazado cuando asumió en el ministerio y no lo hizo. Él negoció un acuerdo que venía siendo negado de una forma arbitraria por el presidente del BID a la Argentina y rápidamente lo solucionó. Pero yo no milito con él porque él está con el kirchnerismo… pero no quiero opinar de otro partido."

Entonces él embistió contra 'la madre de todos los impolutos', Elisa Carrió, hoy viuda de Horacio Rodríguez Larreta:

"La política está muy desprestigiada en la Argentina y es muy difícil conseguir gente que quiera dedicarse a hacer política o que quiera ocupar cargos públicos, porque tiene mucho riesgo. El numen de la honestidad política en la Argentina muchos se la adjudican a (Elisa) Carrió. Para mí Carrió es una desgracia de la política argentina porque ella ha hecho muchas denuncias falsas."

Esta frase detonó la furia de un sector (no todo) JxC pero a Francos le permitió salir del tema Claver-Carone, en un guiño a la política en general.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMaxiferraro%2Fstatus%2F1707001662689169625&partner=&hide_thread=false Guillermo Francos, este sujeto que formó parte de la ciénaga empresarial y de la política, desde Cavallo a Duhalde y el kirchnerismo, ahora -desde las ideas de la “libertad”- tiene el descaro de cuestionar a Elisa Carrió. Los patos tirándole a las escopetas. Caradura. pic.twitter.com/N8vHhhZH0S — maxi ferraro (@Maxiferraro) September 27, 2023

El fondo de la cuestión

El problema central es la incomodidad que recorre a los otrora 'elefantes sagrados'. Ni La Nación ni Clarín están preparados para la derrota de Patricia Bullrich. A Clarín le ocurrió algo peor: el traspié de Rodríguez Larreta.

El mundo de la Grieta K vs. AntiK era más fácil para ambos multimedios.

Si el ganador fuese Milei o Massa, será el certificado de que La Nación y Clarín tienen mojada su pólvora, y si hay menor influencia, baja el precio.

La Nación está intentando el esfuerzo, vía personajes como Francos, de entablar vínculos con el 'Mundo Milei'; Clarín la tiene más difícil porque sus intereses son más vastos, a causa de las telecomunicaciones.

En cuanto a Massa, ambos mantienen una desconfianza considerable. No es el escenario que imaginaron.

De todos modos, y regresando al inicio, no resolverá el diferendo acusar a Milei por visitar a Stanley.

---------------------------

Otras noticias de Urgente24

Hidrovía: Fracasó la reunión técnica y escala la tensión

Sergio Massa, en Neuquén: Petroleros contentos... y padres furiosos

El BCRA recularía ante Mercado Pago y los 4 millones de usuarios/votos

La Iglesia alínea al PJ en contraofensiva contra Milei

'Chocolate', la Casta y las conexiones transversales