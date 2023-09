Francos: javier Milei-Barrionuevo y el 'teorema de Baglini'

Si bien no quiso dar nombres sobre quiénes serían esos actores, aseguró que “si gana Milei va a implosionar el sistema político, que las alianzas se van a romper y los acuerdos que existen hoy se van a terminar. Va a empezar una cosa nueva. Hay dirigentes jóvenes y hay varios gobernadores electos interesantes, como el de Córdoba o el de Santa Fe”.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo con los mandatarios provinciales, vitales para la gobernabilidad, Francos avizoró: “Veo posibilidad de acordar con todos los gobernadores. La solución de la Argentina no la tiene uno solo. Si somos gobierno, esta vez va a estar en claro qué fue lo que votó la gente, porque Milei fue muy explícito con sus ideas. No me imagino una imposibilidad de dialogar cuando la gente votó a un outsider para presidente”.

Pero en un mensaje a los gobernadores, negó que haya un “plan motosierra” para recortarles fondos.

“La motosierra es la expresión de una necesidad. Para terminar con la inflación, la Argentina necesita bajar el gasto y poner su déficit en cero”, aclaró.

“Yo no estoy planteando ningún cese abrupto de nada. Lo que digo es que el camino es un camino de responsabilidad colectiva. No puede ser que haya provincias que carguen sus presupuestos en las espaldas de otras provincias”, añadió.

Barrionuevo y Baglini

Sobre la reunión entre Milei y Barrionuevo, Francos se quejó: “Ahora mencionan el acuerdo con Barrionuevo, cuando antes me decían que Milei no era capaz de dialogar con actores de la política argentina. Bueno, Milei dialogó con Barrionuevo, dialogó con Gerardo Martínez y dialogará con otros…”.

“Que Milei se siente a conversar con Barrionuevo es un gesto positivo. ¿Barrionuevo es casta? Bueno, en la política argentina todos tienen algo de casta… Pero casta, en el sentido en que lo dice Milei, es el tipo que se ha servido del Estado de una manera irregular y en beneficio propio. Y los sindicalistas también están viendo cómo salir su propia encerrona”, agregó.

Luego, el ahora exfuncionario del gobierno, resaltó la moderación de Milei conforme su acercamiento al Poder, lo que confirma el ‘teorema de Baglini’: “Creo que la cercanía al poder lo ha ido moderando mucho. Este Milei no es el de hace dos o tres años. Él es consciente, sin ceder en su fuerza para defender lo que piensa, que hay cosas que no tienen que decirse. Que generan irritación y no ayudan para construir. Pero él ha sido maltratado por mucha gente, incluido muchos periodistas y ha sido operado por políticos a través de la prensa”.

