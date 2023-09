Patricia Bullrich subió a Larreta a la 'Patoneta'

El recorrido de la 'Patoneta' llevó a Bullrich y Larreta hasta Lomas de Zamora, donde se llevó a cabo un acto de apoyo al candidato local Guillermo Viñuales.

“Vamos fuerte contra la inseguridad. No podemos permitir que valga nada la vida de un ciudadano. Vamos a cambiar la inseguridad de una vez y para siempre”, manifestó la candidata a presidenta del frente opositor en su discurso.

En ese sentido, agregó: “Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer de nuevo y más fuerte. Porque nos dejan el país peor. La gendarmería vuelve a Lomas”. Y completó: “No podemos dejarle una guarida al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.

Previo a que se sumara Larreta a la recorrida, Bullrich estuvo en Lanús, donde gobierna Grindetti, donde recorrió el tramo final de la obra de ampliación y remodelación del Centro Unificado de Comando y Control de Lanús.

En conferencia de prensa, la candidata se dirigió a Sergio Massa y le recriminó estar utilizando el gasto público en beneficio de su campaña-

“Massa, no vale hacer desastres en la economía, desastres que están pagando los jubilados con jubilaciones realmente indignantes, los trabajadores, los cuentapropistas, los que tienen comercios, los que tienen fábricas, todos le están pagando su fiesta. Termine con su fiesta porque su fiesta termina con el país. Basta de gastarse la plata de los argentinos, no es suya. Siempre creyeron que la plata era de ustedes, por eso fue el periodo más corrupto de la historia argentina, esto se termina, no vamos a aceptar nunca más que la plata de los argentinos termine en los bolsillos y bolsos de los funcionarios”, dijo.

