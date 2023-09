También contrastó su mirada con las que tienen "una mirada financiera". Cuando empezaba a llover, el ministro dijo "no me va a correr la lluvia" y agregó: "No me va a correr la motosierra, ni ninguna tijera de una mujer", en alusión a sus rivales, Milei y Patricia Bullrich.

A su turno, el Presidente destacó la obra y afirmó que su gobierno entró "en tiempo de descuento" hacia su conclusión, el 10/12.

Si bien reconoció logros de su gestión, como la creación de puestos de trabajo, Fernández admitió que "queda mucho por hacer" y que hay que "luchar en un escenario complejo contra la inflación y los especuladores". "Hay que mejorar el ingreso de la gente, y en esos trabajamos con Sergio día a día", dijo.

Luego adquirió un discurso proselitista en el que destacó a Massa como la persona "de su generación que más se preparó para ser Presidente".

Recordó su paso por la ANSeS y la intendencia de Tigre. El mandatario se mostró vinculados a esos momentos, incluso cuando se enfrentó y derrotó al kirchnerismo en 2013. "Lo acompañé políticamente", dijo.

Fernández se mostró familiarizado con Massa al asegurar que "compartimos los mismos valores y compromisos, que es estar al lado de los que menos tienen".

El Presidente pidió el voto para el candidato oficialista. "Si quieren que la Argentina siga por este sendero de crecimiento y desarrollo, alguien que resuelva con seriedad el problema de la inflación, de su salario, por favor no se dejen confundir".

Entonces arremetió contra Milei. "Los que gritan 'viva la libertad' quieren libertad para los ricos y pobreza para los argentinos", dijo.

"Pero si lo que ustedes quieren es vivir en un país con justicia social, con igualdad para las mujeres, que crezca y se desarrolle con salud y educación, entonces no se equivoque: voten a Sergio, que es el que va a garantizar que esto siga adelante", siguió.

"Que no vengan a darnos clases lo que le quitaron el 13% a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos", dijo en alusión a Patricia Bullrich y en referencia al paso de la candidata de Juntos por el Cambio por el gobierno de la Alianza.

Luego, el Presidente pareció aludir a las internas que atravesó su gobierno, lo que habría incluido una velada crítica a la postura que tuvo Cristina Kirchner. Contó que cuando renunció a la jefatura de Gabinete en 2008 fue reemplazado por Massa y que acudió a su jura. El mandatario reveló que entonces Massa le pidió "ayudame, hermano", que su "sueño" era pasarle presidencial a Massa y que le haga el mismo pedido. "Porque los que somos compañeros sólo tenemos que ayudarlo, no tenemos ni que cuestionarlo, ni fiscalizarlo", dijo a los gritos en lo que se pudo interpretar como un fuerte reproche a su vicepresidente por el enfrentamiento que propuso durante estos años.

