‘El bastón de Mariscal’

El intendente de Ensenada, y militante ultracristinista, también salió este martes (26/9) en defensa de Axel Kicillof, ante los cuestionamientos internos desde el sector del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

En esa línea, Secco recordó: “Cuando Cristina Kirchner nos dijo a la dirigencia, en la reunión en Punta Lara: ‘Agarren el bastón de mariscal’, ¿qué le dice a la mesa kirchnerista dura? Que nos hagamos cargo, ‘hacete cargo, ya sos grande’, no te escondas abajo de Cristina, no no, hacete cargo. Es lo que estamos haciendo, haciéndonos cargo, y cuando decimos que hay que escribir nuevas canciones, se trata de eso”.

Sobre el enojo de La Cámpora, el jefe comunal sentenció: “No me interesa eso”.

Luego, se explayó: “No tiene que haber enojo, qué lindo que todos podamos componer canciones, si eso es lo que quiere Cristina Kirchner ”. La metáfora de las canciones hacía alusión a la frase de Kicillof luego de que el oficialismo terminara tercero en las PASO nacionales y reclamara que hay que “componer una canción nueva, no una que sepamos todos”, tras lo cual Máximo Kirchner lo cruzó diciendo: “Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente”.

“Prefiero quedarme con el Axel que junta votos y que enamora en la provincia, más allá de la frase, porque va de cara para adelante, es un hombre que enamora fuertemente al elector de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Secco.

