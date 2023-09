Walter Bento: "Peritos de la CSJN avalaron que no me enriquecí"

## "¿Cuándo se ha visto eso? Entonces yo entiendo que el Consejo de la Magistratura y la presión mediática, ocho procesamientos, acá me acaban de señalar, ni siquiera utilizando el potencial como jefe de una banda, de una asociación ilícita. Jamás integré una banda ni una asociación ilícita de juristas, ni como miembro, ni como jefe, ni como organización, ni como organizador, ni como nada. Porque jamás cometí un delito. Y jamás incurrí en mal desempeño. Nunca incurrí en mal desempeño en el ejercicio de mi función. Jamás."

## "“No solamente vinieron a declarar 16 condenados que mintieron porque no tenían ningún riesgo. Por otro lado, vino quien hizo un acuerdo con el fiscal, le mandó información falsa sobre la cual vino a declarar, y entonces se hizo una redada de abogados en Mendoza, detuvieron a muchísimos abogados, a todos los tuvieron, y sobre los que me hace acordar usted cuando dijo 40 años de democracia, por las torturas y vejaciones que sufrieron, pero estamos en democracia, ¿y sufrieron torturas y vejaciones? Ahora vamos a pasar a pequeños fragmentos, pero antes de pasarlos, ¿por qué los tormentos y las vejaciones? Los tuvieron detenidos en lugares donde por sus características son lugares de tránsito, entonces los tuvieron 37 días, 49 días, tuvimos a personas que declararon la semana pasada, el miércoles de la semana pasada declaró un testigo, el primer testigo de cargo de la fiscalía, que por supuesto se transformó en el cargo, especialista en derechos humanos, integrante de Amnesty International, en la Argentina en su momento en la legislación cuando fue presidente político y estuvo exiliado en Suecia, de acuerdo a lo que dijo, y que hoy incluye el movimiento económico por los derechos humanos en Mendoza, y dijo, estar en ese lugar es inhumano y puede considerarse tortura conforme a la convención que forma parte de nuestra Constitución."

## “¿Parece un hecho menor? Yo creo que no. Pero nadie, nadie nunca, en ningún momento, me notificó para que justificara los bienes. No me lo permitieron justificar, porque justamente era eso lo que querían. Nunca, ni administrativamente, ni antes de la imputación, ni en la imputación. ¿Y por qué eso era lo que querían? Porque querían exhibirme en los medios como un cuerpo corrupto. Lo descubrí y lo cedí. Pero, además, después que me procesaron por enriquecimiento ilícito, se ordenó una petición, cuando debía ser al revés. No sólo que no me intimaron, porque el delito dice omitir, justificar. Nadie me intimó a justificar. Y resulta que después me procesan, sin haberme dado la posibilidad”.

## “Y después se hace una pericia. Un peritaje con portadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que no determinó enriquecimiento patrimonial apreciable. No determinó enriquecimiento patrimonial apreciable. Y, sin embargo, el procesamiento siguió. Yo no lo apelé, como ninguno de los procesamientos, y hoy estoy sentado acá. Vuelvo a repetir. La petición llevada adelante por peritos de la Corte no determinó enriquecimiento patrimonial apreciable. Todo lo que tenemos con mi señora, el bruto del trabajo, ella trabaja desde los 17 años, yo desde los 18. Cuando ingresé al Poder Judicial a los 29 años como secretario, ya teníamos un patrimonio constituido."

## “Desfilaron 15 condenados. Pero condenados no solamente por contrabando, por venta de influencias, por haber participado en delitos. Había dos policías federales que participaron y fueron condenados. Todos estos condenados vinieron a declarar. Todos tenían un interés directo: Lograr alguna disminución de sus condenas. A alguien se le preguntó si tenían algún interés directo o no. Y todos tenían interés directo, todos, absolutamente todos. ¿Y a alguien se le hizo mención a lo que dice el artículo 249 del Código Procesal? No. A nadie se le preguntó si incluía a la General de la Ley, si tenían alguna animosidad

## “Hace dos años atrás la policía elevó un informe, que está en el expediente que deben tener acá, que no sé si es fácil encontrarlo porque tiene más de 70 cuerpos. Ese informe que elevó la policía, dice que cuando allanaron la celda de esta persona, encontraron un teléfono celular. Y en el interior del teléfono celular de quien hoy está acusado por el secuestro abusivo y la muerte de una persona, encontraron el borrador de un dictamen inédito del fiscal. Hace dos años que encontraron un borrador de dictamen inédito de esta causa, en el teléfono de una persona que vino a presentarse como testigo. Y hace dos años que nadie de la fiscalía explica cómo llegó a ese teléfono el dictamen, el borrador de un dictamen que todavía no se había presentado. Estaba sin justificar a los márgenes”.

