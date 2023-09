Caso Bento: Testigo de la Fiscalía a favor del imputado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1704861209567105180&partner=&hide_thread=false Carlos Varela Álvarez -testigo de la Fiscalía- sobre el imputado Walter Bento. Muy raro lo q pasa en Mendoza. pic.twitter.com/LKdR8HKdIr — Urgente24.com (@U24noticias) September 21, 2023

Interrogatorio

La fiscal María Gloría André preguntó: "Se lo pregunto directamente, de lo que se decía en la calle, ¿se decía que en el Federal se cobraran coimas?".

Varela Álvarez respondió:

“No, no, yo nunca, nunca, por eso lo dije, nunca de esa, nunca tuve esa información, nunca tuve, y lo dije cuando declaré, ni sobre los abogados, ni sobre el juez”.

“Por eso dije que respecto del de las personas y los abogados que estaban ahí, yo nunca en todas estas conversaciones o información yo no recibí ni supe respecto si hubo eh algo a cambio de esa de esa situación o si o si esas situaciones fueron irregulares”.

Desde la defensa se interrogó: "Le pregunto si es testigo directo de la investigación que hizo, si en alguna de las causas que refirió tuvo conocimiento directo de algún ilícito".

Varela Álvarez respondió: “No, soy testigo de oídas de personas en este caso las fuentes por así decirlo fueron colegas y en algún caso un periodista que me brindó información que tenía que ver con aquello que yo estaba digamos coleccionando o escribiendo juntando pero no soy testigo directo”.

La U32

Un abogado defensor preguntó: "¿Cuánto sería el tiempo estimado, probable, que usted considera que una persona puede estar alojada en ese lugar sin sufrir daños a su salud física o psicológica?".

Varela Álvarez: “Para mí ese lugar es inhumano. Es inhumano”.

El abogado repreguntó: "¿Se consideraría que es una tortura que una persona permanezca alojada ahí 37 o 49 días? ¿Le parecería una tortura?".

Varela Alvarez: “Yo no soy el que puede decir eso, porque digamos también tiene que ver con las condiciones personales de cada uno, pero sí le puedo decir que 47 días sin una persona que no tenga recreación, salida, visita, eso en términos del Comité contra la Tortura podría ser considerado una tortura. O al menos un trato inhumano en los términos de la Convención contra la Tortura."

Acerca del fiscal Dante Vega

Carlos Varela Álvarez dijo acerca del fiscal Dante Vega:

Una persona difícil, yo siempre le decía que era el típico hijo único, o sea, difícil, caprichoso, calentón... luego sé que ingresa a la Justicia Federal, secretario 1ro. con (Roberto) Burad, creo, y después con (Luis) Leiva, creo que a Leiva incluso le dedicó un libro... y yo, obviamente, a Leiva lo lo denuncié. Así que la relación con él no fue de la mejor, siempre quedó esa situación de que yo había denunciado al juez de él. Luego él postuló a la Justicia Federal como... no sé si creo que fue juez... yo no le di el apoyo a él, eso nos distanció mucho más, y no se lo di, se lo digo sinceramente y se lo dije a él, después de muchos años -me junté con él, porque, bueno, la relación con la madre siempre ha sido muy muy linda-, porque no me parecía una persona confiable en ese aspecto, en relación a lo que yo había visto. Una persona difícil, yo siempre le decía que era el típico hijo único, o sea, difícil, caprichoso, calentón... luego sé que ingresa a la Justicia Federal, secretario 1ro. con (Roberto) Burad, creo, y después con (Luis) Leiva, creo que a Leiva incluso le dedicó un libro... y yo, obviamente, a Leiva lo lo denuncié. Así que la relación con él no fue de la mejor, siempre quedó esa situación de que yo había denunciado al juez de él. Luego él postuló a la Justicia Federal como... no sé si creo que fue juez... yo no le di el apoyo a él, eso nos distanció mucho más, y no se lo di, se lo digo sinceramente y se lo dije a él, después de muchos años -me junté con él, porque, bueno, la relación con la madre siempre ha sido muy muy linda-, porque no me parecía una persona confiable en ese aspecto, en relación a lo que yo había visto.

